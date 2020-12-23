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Новая программа повышения рождаемости начнет действие с 2021 года

23.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новая программа повышения рождаемости начнет действие с 2021 года

Тысячу бесплатных ЭКО собираются провести в республиканском центре «Мать и дитя» в следующем году, о чем сообщил сегодня его директор. 


Еще столько же – в других клиниках. Это новая для страны программа. Она начинается с января. В соответствии с Указом Президента, одну попытку ЭКО будут оплачиваться из бюджета парам до 40 лет. Оба супруга должны быть гражданами Беларуси. Программа нацелена на улучшение демографической ситуации.

Центр «Мать и дитя» сегодня посетила делегация Министерства здравоохранения. У министра  была новогодняя миссия – накануне праздника вручить подарки мамам, которые только родили и пока находятся в клинике – вместе со своими новорожденными малышами. Марафон «Наши дети» проходит по всей стране. И в каждом уголке всё больше ребят, глаза которых светятся от счастья.  

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Тысячу бесплатных ЭКО собираются провести в республиканском центре «Мать и дитя» в следующем году, о чем сообщил сегодня его директор.  Еще столько же – в других...
 
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