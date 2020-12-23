Новая программа повышения рождаемости начнет действие с 2021 года

Источник материала: ОНТ

Тысячу бесплатных ЭКО собираются провести в республиканском центре «Мать и дитя» в следующем году, о чем сообщил сегодня его директор.





Еще столько же – в других клиниках. Это новая для страны программа. Она начинается с января. В соответствии с Указом Президента, одну попытку ЭКО будут оплачиваться из бюджета парам до 40 лет. Оба супруга должны быть гражданами Беларуси. Программа нацелена на улучшение демографической ситуации.

Центр «Мать и дитя» сегодня посетила делегация Министерства здравоохранения. У министра была новогодняя миссия – накануне праздника вручить подарки мамам, которые только родили и пока находятся в клинике – вместе со своими новорожденными малышами. Марафон «Наши дети» проходит по всей стране. И в каждом уголке всё больше ребят, глаза которых светятся от счастья.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram