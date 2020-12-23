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Украинские горняки третьи сутки перекрывают трассы
Источник материала: ОНТ
В Кировоградской области Украины работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината третьи сутки подряд продолжают блокировать автодороги. Рабочие требуют выплатить им задолженную зарплату и возобновить работу предприятий,
Местные жители поддерживают протестующих и приносят им еду и теплые вещи.
Акция объявлена бессрочной, до выполнения требований горняков. Аналогичная акции уже проходили 9 и 16 декабря. В профсоюзе заявили, что приостановка работы шахт приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе.
Фото: УКРИНФОРМ
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В Кировоградской области Украины работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината третьи сутки подряд продолжают блокировать автодороги....
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