Украинские горняки третьи сутки перекрывают трассы

Источник материала: ОНТ

В Кировоградской области Украины работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината третьи сутки подряд продолжают блокировать автодороги. Рабочие требуют выплатить им задолженную зарплату и возобновить работу предприятий, передает Укринформ.

Местные жители поддерживают протестующих и приносят им еду и теплые вещи.

Акция объявлена бессрочной, до выполнения требований горняков. Аналогичная акции уже проходили 9 и 16 декабря. В профсоюзе заявили, что приостановка работы шахт приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе.

Фото: УКРИНФОРМ

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