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В распоряжении Минска более $300 миллионов по курсу. На строительство каких объектов будут потрачены эти деньги?

23.12.2020 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе мы узнали, как будет распределен республиканский бюджет в 2021 году. В фаворитах (если суммировать все статьи расходов) неожиданно оказались силовики. Сегодня разберемся, на что будут потрачены деньги, выделенные Минску, чтобы он как следует похорошел. Как сообщает агентство «Минск-Новости», общий объем финансовых средств, предусматриваемых проектом Инвестиционной программы на возведение объектов, составляет 774,5 млн рублей (или почти $302 млн по курсу на сегодняшний день).

Из этой приятной в общем-то суммы 200 млн рублей (практически $78 млн) не что иное, как кредитные ресурсы банка. И направлены они будут на дальнейшее строительство третьей линии метро.

Основным принципом формирования инвестпрограммы будущего года стала концентрация бюджетных средств на объектах, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2021 году и имеющих высокую степень готовности, — прокомментировала ситуацию председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Наиболее финансируемыми сферами программы являются транспорт (в том числе строительство новых станций Минского метрополитена) — 30% средств от общего объема, здравоохранение — 20%, образование — 16%, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки — 17%, благоустройство населенных пунктов — 12%.

На перечисленные сферы деятельности приходится около 95% от всего объема средств инвестпрограммы.

Если говорить о конкретных объектах, то, например, в сфере здравоохранения средства предлагается направить на строительство 15 объектов, пять из которых запланированы к вводу в эксплуатацию в 2021 году:

  • новое здание 9-й детской поликлиники;
  • детская поликлиника в Сухарево;
  • реконструкция корпусов Минского городского клинического онкологического диспансера со строительством нового корпуса;
  • реконструкция зданий детской инфекционной клинической больницы на ул. Якубовского, 53;
  • центр хирургии и трансплантологии на ул. Семашко.

В следующем году предусмотрены бюджетные средства Минска на проектирование и строительство 37 объектов образования, в том числе подлежащих вводу в эксплуатацию детских садов в районе жилой застройки экспериментального комплекса «Минск-Мир», а также в Масюковщине, школ в границах пр. Дзержинского — Любимова, в микрорайоне Лошица-9, в составе Национального детского технопарка, а также на реконструкцию девяти межшкольных стадионов в каждом районе столицы.

Основным направлением финансирования в сфере жилищного строительства по-прежнему являются объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки с учетом строительства в их составе жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2021 году будет продолжено освоение территорий в микрорайонах Чижовка-6, 6а, Лошица-8.1, 8.2, в границах ул. Шаранговича — Горецкого, Шишкина — Кулешова.

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе мы узнали, как будет распределен республиканский бюджет в 2021 году. В фаворитах (если суммировать все статьи расходов) неожиданно оказались...
 
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