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Гулять так гулять! В России 31 декабря будет выходным днем

23.12.2020 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России



Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Он порекомендовал властям регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным, на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ходе расширенного заседания Госсовета в среду предложил президенту России сделать 31 декабря всероссийским выходным днем.

"Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года", - отметил Неверов.

Напомним, обычно в России как минимум с 1 по 7 января - новогодние каникулы. 
 
 
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Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России
 
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