Родным сообщили, что задержанный вчера Сергей Ольшевский сейчас на Окрестина. При этом силовики отказываются прокомментировать, на основании каких обвинений произошли задержания.





Где находятся остальные задержанные по делу "Пресс-клуба" - пока неизвестно.