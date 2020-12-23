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Все дороги ведут на Окрестина: там нашелся и директор "Пресс-клуба" Сергей Ольшевский
Источник материала: Партизан
Финансовый директор "Пресс-клуба Сергей Ольшевский нашелся на Окрестина, передает
Родным сообщили, что задержанный вчера Сергей Ольшевский сейчас на Окрестина. При этом силовики отказываются прокомментировать, на основании каких обвинений произошли задержания.
Где находятся остальные задержанные по делу "Пресс-клуба" - пока неизвестно.
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Финансовый директор "Пресс-клуба Сергей Ольшевский нашелся на Окрестина, передает @belsat.
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