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В Гомельской области столкнулись МАЗ и Peugeot: водитель легковушки погиб
23.12.2020 16:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МАЗ и Peugeot столкнулись в среду в Гомельской области, подробности инцидента рассказали в ГАИ.
Авария произошла после полудня на 382-м км автодороги М8 Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины.
Согласно предварительным данным, неподалеку от деревни Красный Октябрь, что в Буда-Кошелевском районе, автомобиль Peugeot, которым управлял 48-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком "МАЗ" с прицепом. В результате аварии погиб водитель легковушки погиб.
На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты и дорожные службы. Ведется работа по установлению причин аварии. Смотрите видео с места ДТП.
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Авария произошла после полудня на 382-м км автодороги М8, на место ДТП выехали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты и дорожные службы. Смотрите видео с места...
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