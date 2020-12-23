В Гомельской области столкнулись МАЗ и Peugeot: водитель легковушки погиб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МАЗ и Peugeot столкнулись в среду в Гомельской области, подробности инцидента рассказали в ГАИ.

Авария произошла после полудня на 382-м км автодороги М8 Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины.

Согласно предварительным данным, неподалеку от деревни Красный Октябрь, что в Буда-Кошелевском районе, автомобиль Peugeot, которым управлял 48-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком "МАЗ" с прицепом. В результате аварии погиб водитель легковушки погиб.

На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты и дорожные службы. Ведется работа по установлению причин аварии. Смотрите видео с места ДТП.