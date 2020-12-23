Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Прейгерман оценил, как изменит ситуацию возвращение Кондрусевича в Беларусь

Возвращение митрополита в Беларусь окажет позитивное влияние на представителей католической конфессии, это "шаг в сторону компромисса, нежели эскалации противостояния", считает собеседник Spuntik.

© Sputnik / Виктор Толочко Минск уведомил Ватикан, что Кондрусевичу можно вернуться в Беларусь

"Но только лишь этого шага будет недостаточно для того, чтобы ожидать каких-то быстрых и массовых эффектов по успокоению ситуации, ее стабилизации и, может быть, перевода ее в какое-то диалоговое русло", ― добавил Прейгерман.

Эксперт отметил серию состоявшихся контактов представителей Ватикана с белорусскими властями, по итогам которых найдено компромиссное решение. По словам Прейгермана, "это говорит о том, что не возникло какой-то конфликтной кризисной ситуации с Ватиканом"

"Портить отношения с Ватиканом нежелательно для любого государства, и ситуация с Кондрусевичем позитива не добавляла. Главное, чтобы стороны понимали резоны друг друга, и на выходе после серии контактов получался какой-то компромисс", ― сказал Прейгерман.

Напомним, ранее сегодня апостольская нунциатура в Беларуси получила информацию от белорусских властей о том, что глава РКЦ Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Минск. Планируется, что глава белорусских католиков отслужит торжественную мессу на Рождество Христово в главном католическом храме Беларуси.

Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о том, что Александр Лукашенко пошел на встречу просьбе Папы Римского по ситуации с митрополитом Кондрусевичем. Письмо понтифика белорусскому лидеру привез посланник Святого престола Клаудио Гуджеротти.

Глава белорусских католиков отсутствовал на родине почти 4 месяца, он не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа , поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. Тогда Лукашенко акцентировал внимание на том, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

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