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Прейгерман оценил, как изменит ситуацию возвращение Кондрусевича в Беларусь
23.12.2020 16:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возвращение митрополита в Беларусь окажет позитивное влияние на представителей католической конфессии, это "шаг в сторону компромисса, нежели эскалации противостояния", считает собеседник Spuntik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск уведомил Ватикан, что Кондрусевичу можно вернуться в Беларусь
"Но только лишь этого шага будет недостаточно для того, чтобы ожидать каких-то быстрых и массовых эффектов по успокоению ситуации, ее стабилизации и, может быть, перевода ее в какое-то диалоговое русло", ― добавил Прейгерман.
Эксперт отметил серию состоявшихся контактов представителей Ватикана с белорусскими властями, по итогам которых найдено компромиссное решение. По словам Прейгермана, "это говорит о том, что не возникло какой-то конфликтной кризисной ситуации с Ватиканом"
"Портить отношения с Ватиканом нежелательно для любого государства, и ситуация с Кондрусевичем позитива не добавляла. Главное, чтобы стороны понимали резоны друг друга, и на выходе после серии контактов получался какой-то компромисс", ― сказал Прейгерман.
Напомним, ранее сегодня апостольская нунциатура в Беларуси получила информацию от белорусских властей о том, что глава РКЦ Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Минск. Планируется, что глава белорусских католиков отслужит торжественную мессу на Рождество Христово в главном католическом храме Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Возможность вернуться на родину для главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича ― это шаг властей от эскалации противостояния в сторону компромисса, но...
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