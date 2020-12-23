Сомнения и домыслы. Владимир Астапенко судится с МИД по поводу своего увольнения

Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко судится с Министерством иностранных дел по поводу своего увольнения.





Первое заседание по его иску состоялось 23 декабря в суде Ленинского района Минска. Бывший дипломат требует изменить формулировку причины его увольнения с «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе» на «освобождение от должности по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства».

Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса — в связи с нарушением нанимателем законодательства. Астапенко подчеркивал, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Дипломат категорически не согласен с такой формулировкой причины своего увольнения и хочет через суд ее изменить.

Сейчас Астапенко находится в Варшаве, в суде его интересы представляет адвокат Сергей Зикрацкий.





Еще до заседания защитник подал два ходатайства с просьбой организовать участие Астапенко в процессе по видеосвязи. Судья Ольга Шодор ходатайство не удовлетворила, сославшись на то, что у суда нет такой технической возможности. Зикрацкий возразил, отметив, что в Минске все суды имеют техническую возможность для организации заседания по видеосвязи. Судья Шодор еще раз повторила, что у суда такой возможности нет.

В суд также поступили документы из МИД: адресованное Астапенко уведомление от 22 октября с требованием откомандироваться в Минск и акты от 3 и 4 ноября о нарушении трудовой дисциплины. Суд приобщил их к делу.

Представители ответчика — Министерства иностранных дел — на процесс не явились. Адвокат Зикрацкий заявил, что продолжать судебное заседание в отсутствие ответчиков невозможно, поскольку необходимо выслушать позицию МИД. Судья решила иначе и продолжила рассматривать дело.

Сергей Зикрацкий в пояснениях суду отметил, что Владимир Астапенко дважды подавал заявление об освобождении его от должности. Первый раз — по соглашению сторон в день инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября. Это заявление не было удовлетворено. 27 октября Астапенко подал заявление об освобождении его от должности по ч. 1 ст. 41 Трудового кодекса, поскольку полагал, что в текущей ситуации не может исполнять свои обязанности в качестве посла: из-за многочисленных нарушений прав и свобод граждан Беларуси текущей властью, очевидных грубые фальсификаций итогов президентских выборов, неоправданной жестокой реакции органов внутренних дел- применение спецсредств и оружия в ответ на мирные акции протеста, отказов в возбуждении уголовных дел по фактам убийств, насилий и массовых избиений.

В суде также стало известно, что после подачи заявления об увольнении Астапенко отказался от вручения верительных грамот президенту Перу. Грамоты были у Астапенко на руках, но в связи с несогласием с политикой государства он отказался от участия в церемонии.

Адвокат отметил, что неоднократные попытки узнать, какой проступок совершил Астапенко в должности посла, не увенчались успехом.

«В отзыве на исковое заявление МИД в трех абзацах сообщило нам, что оно не согласно с исковым заявлением, и, по сути, единственным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований МИД рассматривает ссылку на п. 20 ст. 84 Конституции, на основании которого президент назначает или отзывает диппредставителей и п. 23 Положения о дипломатической службе», — сказал Зикрацкий.

«МИД делает вывод, что раз назначение и отзыв послов — прерогатива президента, то МИД просто выполняет поручения президента. Мы полагаем, что, несмотря на то, что решение об освобождении Астапенко от должности посла принято президентом, это не препятствует рассмотрению трудового спора и суду необходимо проверить, имелись ли такие основания для увольнения, как указано в указе президента. Мы считаем, что не существовало никаких проступков, несовместимых с занимаемой должностью посла, и увольнение является незаконным, — заявил адвокат.

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Защита также обратила внимание на то, что по закону предложения по назначению или снятию с должности посла вносит Совмин, а президент — уже согласовывает кандидатуры.

В связи с этим Зикрацкий заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал в Совмине сведения о внесении правительством предложения об освобождении Астапенко от должности посла и сведения о проступке, на основании которого было принято решение об освобождении его от должности.

Судья все ходатайства защиты отклонила, и адвокат заявил отвод судьи.





«Я вынужден, в соответствии со статьей 32 Гражданско-процессуального кодекса заявить отвод судьи, — сказал Зикрацкий. — Я полагаю, что судом неоднократно на протяжении данного судебного процесса были допущены нарушения гражданско-процессуального кодекса, которые препятствуют полному, всестороннему, объективному рассмотрению данного трудового спора.

Во-первых, судом было отклонено ходатайство о проведении заседания посредством видеосвязи, несмотря на то, что существуют определенные вопросы, ответить на которые может только сам истец. Мы полагаем, что техническая возможность у суда для удовлетворения данного ходатайства была. Мы полагаем, что суд необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании документов, сведений о совершении проступка Астапенко, что, очевидно, непосредственно связано с рассмотрением данного дела».

«Мы полагаем, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, и у нас возникают обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. В связи с ГПК это является основанием для отвода судьи», — заявил Зикрацкий.

Судья заявление адвоката не удовлетворила, посчитав, что оно основывается на домыслах, и объявила перерыв до 24 декабря.

Фото Ольги Шукайло