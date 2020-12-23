В Украине упростили оформление вида на жительство для белорусов

ИТ-специалисты из Беларуси и члены их семей смогут получить вид на жительство в Украине в сокращенный срок.

Высококвалифицированные специалисты из Беларуси теперь могут оформить вид на жительство в Украине по упрощенной процедуре, сообщается на Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ІТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение на временное проживание», — говорится в сообщении главы правительства.

Шмыгаль добавил, что процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенный срок — за три рабочих дня.

С начала протестов в Украину переехали больше тысячи IT-специалистов из Беларуси.