«Задержать могут в любой момент». Старший сын мэра Витебска не смог обжаловать решение суда и готовится к «суткам»

Источник материала: Tut.by

«Готов, что забрать могут в любой момент», — говорит Вадимир Зарянкин, старший сын мэра Витебска, который по решению суда должен отсидеть десять суток ареста за несанкционированное массовое мероприятие в октябре. Сегодня он пытался обжаловать это решение в суде Минской области, но ничего не получилось.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, старшего сына витебского мэра Вадимира Зарянкина силовики задержали 12 октября. Возле магазина «Рига», куда парень приехал за покупками, его вытащили прямо из-за руля автомобиля, доставили в РУВД, а потом в Жодино. Через два дня в тюрьме состоялся суд, но заседание перенесли, а Зарянкина отпустили из-под стражи.

Рассмотрели дело уже в начале декабря в суде Старых Дорог. Вадимира признали виновным в правонарушении по статье 23.34 КоАП Беларуси и назначили ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Зарянкин подал жалобу в Минский областной суд — решил опротестовать решение суда первой инстанции. Сегодня жалобу рассмотрел судья Владимир Арешко.

— Мы с адвокатом все рассказали, указывали на нестыковки. Судья около часа внимательно слушал, задавал уточняющие вопросы. А после этого он сказал, что у суда нет оснований не верить показаниям анонимного свидетеля Громова, и он оставляет в силе решение суда Старых Дорог, — сказал Зарянкин.

Вадимир Зарянкин, согласно протоколу, был задержан в 20.30, парень предоставил суду свидетелей и 12 видео, где, например, видно, что он в 22.30 находится возле ТЦ «Рига» и никаких акций там не происходит.

После заседания Вадимира не задержали, хотя об был готов к такому повороту событий и взял с собой «тревожный чемоданчик». Ему сообщили, что скорее всего, на «сутки» его отправят уже после Нового года, так как документы должны пройти через суд Старых Дорог. Тем не менее, Зарянкин сейчас в «подвешенном» состоянии — задержать его могут в любой момент.

— «Сутки», судя по всему, мне придется отбывать. Сумку, с которой я приехал на суд сегодня, я разбирать не буду. Если честно, теперь я не понимаю, зачем нам вообще нужны суды. Получается, что любые показания сотрудника МВД априори не подвергаются сомнению. Мне очень грустно, что все это происходит в моей стране.

Зарянкин обсуждает с адвокатом возможность обжаловать постановления у председателя Минского областного суда. Это — последняя инстанция для обжалования. Дальше — только международные организации.

Стоит сказать, что еще в сентябре суд наказал его младшего брата, Филиппа, административным арестом за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко. Парень утверждает, что в акции не участвовал, а шел домой с работы.