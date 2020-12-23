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«Задержать могут в любой момент». Старший сын мэра Витебска не смог обжаловать решение суда и готовится к «суткам»
Источник материала: Tut.by
«Готов, что забрать могут в любой момент», — говорит Вадимир Зарянкин, старший сын мэра Витебска, который по решению суда должен отсидеть десять суток ареста за несанкционированное массовое мероприятие в октябре. Сегодня он пытался обжаловать это решение в суде Минской области, но ничего не получилось.
Напомним, старшего сына витебского мэра Вадимира Зарянкина силовики
Рассмотрели дело уже в начале декабря в суде Старых Дорог. Вадимира признали виновным в правонарушении по статье 23.34 КоАП Беларуси и
Зарянкин подал жалобу в Минский областной суд — решил опротестовать решение суда первой инстанции. Сегодня жалобу рассмотрел судья Владимир Арешко.
— Мы с адвокатом все рассказали, указывали на нестыковки. Судья около часа внимательно слушал, задавал уточняющие вопросы. А после этого он сказал, что у суда нет оснований не верить показаниям анонимного свидетеля Громова, и он оставляет в силе решение суда Старых Дорог, — сказал Зарянкин.
Вадимир Зарянкин, согласно протоколу, был задержан в 20.30, парень предоставил суду свидетелей и 12 видео, где, например, видно, что он в 22.30 находится возле ТЦ «Рига» и никаких акций там не происходит.
После заседания Вадимира не задержали, хотя об был готов к такому повороту событий и взял с собой «тревожный чемоданчик». Ему сообщили, что скорее всего, на «сутки» его отправят уже после Нового года, так как документы должны пройти через суд Старых Дорог. Тем не менее, Зарянкин сейчас в «подвешенном» состоянии — задержать его могут в любой момент.
— «Сутки», судя по всему, мне придется отбывать. Сумку, с которой я приехал на суд сегодня, я разбирать не буду. Если честно, теперь я не понимаю, зачем нам вообще нужны суды. Получается, что любые показания сотрудника МВД априори не подвергаются сомнению. Мне очень грустно, что все это происходит в моей стране.
Зарянкин обсуждает с адвокатом возможность обжаловать постановления у председателя Минского областного суда. Это — последняя инстанция для обжалования. Дальше — только международные организации.
Стоит сказать, что еще в сентябре суд
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«Задержать могут в любой момент». Старший сын мэра Витебска не смог обжаловать решение суда и готовится к «суткам»
«Мы с адвокатом все рассказали, указывали на нестыковки. В результате судья сказал, что есть показания милиционера и им нет оснований не доверять».
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