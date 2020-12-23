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Американец 10 часов просидел в машине, засыпанной снегом

23.12.2020 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Неделю назад на восточное побережье США обрушился снежный шторм Gail. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал небольшой городок Овего. Местный житель провел в засыпанной снегом машине более 10 часов. 

58-летний Кевин Кресен ехал на своем Ford Fusion по окраине Овего и в один момент потерял контроль над машиной. Седан заехал правыми колесами на обочину и застрял. Мужчина вызвал эвакуатор, назвав улицу, на которой находился. В снегопад ожидать спасателей Кевин решил в теплом салоне автомобиля. И пока он находился внутри, рядом проехала снегоуборочная машина и засыпала Ford Fusion по самую крышу. Самостоятельно открыть дверь в авто мужчина уже не смог. Он позвонил в 911, но прибывшие спасатели не смогли быстро обнаружить закопанную машину.

Американец 10 часов просидел в машине, засыпанной снегом

Сотрудники полиции знали лишь приблизительное местоположение автомобиля. Как сообщил сержант полиции Джейсон Каулэй, в распоряжении спасателей была 3-мильная зона, где потенциально мог находиться Кевин. У него сел телефон и перестала заводиться машина. Каулэй со своими напарниками 10 часов рыли сугробы в большом количестве кварталов вокруг района, где последний раз был зафиксирован сигнал телефона пострадавшего. В итоге они нашли засыпанный снегом Ford Fusion.

«Я увидел, что возле одного из домов сугроб выступал над остальной поверхностью снега. Я подумал, что это почтовые ящики, и начал копать, чтобы узнать, возле какого номера дома мы находимся. В итоге я наткнулся на стекло автомобиля. Я был в шоке, так как я стоял буквально на крыше машины», — рассказал сержант полиции.

В итоге Кевин Кресен был доставлен в госпиталь с обморожением и переохлаждением. Уже почти неделю он находится на восстановлении.

 
 
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Неделю назад на восточное побережье США обрушился снежный шторм Gail. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал небольшой городок Овего. Местный...
 
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