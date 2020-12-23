Швейцарец показал весь 2020 год в атмосферном 4-минутном ролике (видео)

Источник материала: Onliner

Швейцарский музыкант под псевдонимом Cee-Roo выпустил на прошлой неделе видеоролик, в котором собрал все значимые события 2020 года. Видео получилось не слишком оптимистичным: уходящий год мало баловал человечество позитивными новостями. Одновременно 2020 Remixed ! (так называется ролик) может и вдохновлять.

Судя по реакции аудитории, видео задевает струны души многих: при более чем 800 тыс. просмотров ролик набрал 18 тыс. лайков и всего 350 дизлайков. «Страшно, что это реальность, а не трейлер к фильму. Мира нам и здоровья нашей планете», — пишет одна из пользовательниц YouTube.

А вот второй ролик, на этот раз из Германии, — для позитива и примера того, как может выглядеть социальная реклама.