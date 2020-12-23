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Peugeot выехал под МАЗ на двухполосной трассе
Источник материала: Onliner
ДТП случилось сегодня около 12:30 на 382-м километре автодороги М8 «Граница России — Витебск — Гомель — граница Украины», сообщили в МВД. По данным милиции, именно водитель легковушки выехал на встречную полосу. Не обошлось без жертв.
«По предварительной информации, вблизи деревни Красный Октябрь Буда-Кошелевского района 48-летний водитель Peugeot выехал на встречку, — рассказали в МВД. — Легковушка столкнулась с грузовиком „МАЗ“ с прицепом под управлением 31-летнего мужчины».
Сообщается, в результате аварии водитель Peugeot погиб.
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ДТП случилось сегодня около 12:30 на 382-м километре автодороги М8 «Граница России — Витебск — Гомель — граница Украины», сообщили в МВД. По данным милиции, именно...
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