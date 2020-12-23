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Peugeot выехал под МАЗ на двухполосной трассе

23.12.2020 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП случилось сегодня около 12:30 на 382-м километре автодороги М8 «Граница России — ВитебскГомель — граница Украины», сообщили в МВД. По данным милиции, именно водитель легковушки выехал на встречную полосу. Не обошлось без жертв.

«По предварительной информации, вблизи деревни Красный Октябрь Буда-Кошелевского района 48-летний водитель Peugeot выехал на встречку, — рассказали в МВД. — Легковушка столкнулась с грузовиком „МАЗ“ с прицепом под управлением 31-летнего мужчины».

Сообщается, в результате аварии водитель Peugeot погиб.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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ДТП случилось сегодня около 12:30 на 382-м километре автодороги М8 «Граница России — Витебск — Гомель — граница Украины», сообщили в МВД. По данным милиции, именно...
 
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