Фронтмена J:Морс допрашивали в СК 3,5 часа

Зачем вызывали и о чем беседовали сотрудники с музыкантом, неизвестно: Пугач подписал документы о неразглашении.





По какому делу ведется разбирательство и кем конкретно он является, "подозреваемым" или "свидетелем" тоже неизвестно.





Напомним, 21 декабря Генпрокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении членов Координационного совета «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем» и «заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем».