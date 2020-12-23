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Фронтмена J:Морс допрашивали в СК 3,5 часа

23.12.2020 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члена Координационного совета, фронтмена группы J:Морс Владимира Пугача вызвали сегодня на допрос в Следственный комитет. Его продержали там 3,5 часа

Зачем вызывали и о чем беседовали сотрудники с музыкантом, неизвестно: Пугач подписал документы о неразглашении. 

По какому делу ведется разбирательство и кем конкретно он является, "подозреваемым" или "свидетелем" тоже неизвестно. 

Напомним, 21 декабря Генпрокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении членов Координационного совета «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем» и «заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем». 
 
 
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Члена Координационного совета, фронтмена группы J:Морс Владимира Пугача вызвали сегодня на допрос в Следственный комитет. Его продержали там 3,5 часа
 
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