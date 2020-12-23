Компаниями попавшего под санкции Воробья стали владеть его менеджеры

Источник материала: Салiдарнасць

Новополоцкий бизнесмен Николай Воробей перестал быть владельцем нефтетрейдера «Интерсервис», Абсолютбанка и охотничьего комплекса «Красный бор», сообщает TUT.BY .

Информация об этом размещена на сайте банка.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В настоящее время конечными бенефициарами этих трех структур значатся Алеся Бережная, Вячеслав Атрахимович и Ирина Панкратова. Первая является директором «Интерсервиса», второй — главным бухгалтером этой же компании.

До недавних пор долями «Интерсервиса», Абсолютбанка и «Красного бора» владели Николай Воробей и его жена Тамара.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него вошел и Воробей. В списке ЕС он представлен как совладелец компании Bremino Group, которая пользуется налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны властей Беларуси. «Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его», считают авторы санкций.

Интересно, что 23 ноября Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение Николаю Воробью на покупку контрольного пакета акций БТА Банка в Украине.