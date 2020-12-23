В эту пятницу кому-то из Беларуси может повезти выиграть $352 млн

Источник материала: Ежедневник

В пятницу: лотерея США Mega Millions, самая популярная лотерея Америки, доступна белорусам.

С джекпотом $352,000,000 ! Кроме того, вторая по популярности лотерея Америки, Powerball, разыграет 321 миллион долларов!

Mega Millions по праву принадлежит звание самой популярной лотерейной игры в мире, с тех пор, как лотерея разыграла рекордный на все времена джекпот в $1.6 миллиарда долларов, в октябре 2018 г. Тогда лотерейная лихорадка буквально захватила всех, мало кто остался равнодушным к перспективе сорвать исторический джекпот.

Вот уже свыше трех месяцев джекпот лотереи США Mega Millions аккумулирует из тиража в тираж, поскольку из раза в раз никому не удается угадать всю выигрышную комбинацию целиком, но это не значит, что так будет и в ближайшем тираже, который состоится в эту пятницу.

Напомним, лотерея США Mega Millions предлагает захватывающий девятизначный джекпот: $352,000,000 , и ваши шансы выиграть его из Беларуси ничуть не меньше шансов любого американца!

Для тех, кто сомневается, участвовать в лотерее США из Беларуси не только возможно, но и на 100% безопасно и легально, благодаря лотерейному сервису Thelotter.com. Согласно регламенту Мега Миллионов, билеты должны быть куплены в США и не покидать её территорию. theLotter.com полностью отвечает этим требованиям. Представитель локального офиса компании в США представитель компании приобретает ваш официальный лотерейный билет в лицензированной точке продажи. Затем билет сканируется, и загружается в ваш персональный аккаунт на сайте. Вы сможете в любое его просмотреть и удостовериться, что на нем отмечены именно те номера, которые вы выбрали. Оригинал билета помещается в сейф в местном представительстве компании. Таким образом, оба требования организаторов лотереи оказываются выполнены.

Вот как вы можете попытаться выиграть 352 миллиона долларов из Беларуси:

Зарегистрируйтесь на сайте TheLotter , ведущем в мире сервисе для покупки лотерейных билетов онлайн. 2. Выберите лотерею Mega Millions из более, чем 50 доступных лотерей на сайте. 3. Заполните поля вашими любимыми номерами или воспользуйтесь автоматическим выбором. 5. Подтвердите покупку, и вы официально можете стать одним из победителей в предстоящем тираже.

Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: “Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!”

Адриан Коореманс, представитель компании TheLotter объясняет: “TheLotter дарит участникам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Наши клиенты не просто участвуют в лотереях – они в них выигрывают!

Вы можете принять участие в тираже Mega Millions с джекпотом $352 миллиона уже сегодня.

TheLotter – ведущий в мире онлайн сервис по продаже лотерейных билетов мира. Лотерейные фанаты со всего мира доверяют сайту, предоставляющему безопасный и простой способ играть в крупнейшие лотереи мира с официальными билетами. За годы работы TheLotter выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов, более чем 5.5 миллионам победителей со всего мира.