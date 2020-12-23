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В эту пятницу кому-то из Беларуси может повезти выиграть $352 млн
23.12.2020 17:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В пятницу: лотерея США Mega Millions, самая популярная лотерея Америки, доступна белорусам.
Mega Millions по праву принадлежит звание самой популярной лотерейной игры в мире, с тех пор, как лотерея разыграла рекордный на все времена джекпот в $1.6 миллиарда долларов, в октябре 2018 г. Тогда лотерейная лихорадка буквально захватила всех, мало кто остался равнодушным к перспективе сорвать исторический джекпот.
Вот уже свыше трех месяцев джекпот лотереи США Mega Millions аккумулирует из тиража в тираж, поскольку из раза в раз никому не удается угадать всю выигрышную комбинацию целиком, но это не значит, что так будет и в ближайшем тираже, который состоится в эту пятницу.
Напомним, лотерея США Mega Millions предлагает захватывающий
Для тех, кто сомневается, участвовать в лотерее США из Беларуси не только возможно, но и на 100% безопасно и легально, благодаря лотерейному сервису Thelotter.com. Согласно регламенту Мега Миллионов, билеты должны быть куплены в США и не покидать её территорию. theLotter.com полностью отвечает этим требованиям. Представитель локального офиса компании в США представитель компании приобретает ваш официальный лотерейный билет в лицензированной точке продажи. Затем билет сканируется, и загружается в ваш персональный аккаунт на сайте. Вы сможете в любое его просмотреть и удостовериться, что на нем отмечены именно те номера, которые вы выбрали. Оригинал билета помещается в сейф в местном представительстве компании. Таким образом, оба требования организаторов лотереи оказываются выполнены.
Вот как вы можете попытаться выиграть 352 миллиона долларов из Беларуси:
Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: “Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!”
Адриан Коореманс, представитель компании TheLotter объясняет: “TheLotter дарит участникам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Наши клиенты не просто участвуют в лотереях – они в них выигрывают!
Вы можете принять участие в тираже
TheLotter – ведущий в мире онлайн сервис по продаже лотерейных билетов мира. Лотерейные фанаты со всего мира доверяют сайту, предоставляющему безопасный и простой способ играть в крупнейшие лотереи мира с официальными билетами. За годы работы TheLotter выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов, более чем 5.5 миллионам победителей со всего мира.
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В пятницу: лотерея США Mega Millions, самая популярная лотерея Америки, доступна белорусам.
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