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И в пущу не нужно: домик Деда Мороза появился в центре Минска
23.12.2020 17:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Домик Деда Мороза заработал в минском Парке Горького. 23 декабря ровно в полдень туда пришли сказочные персонажи. И с этого дня двери домика будут открыты ежедневно с 10:30 до 18:30.
Исключение – 1 января. Уставшего после рабочей Новогодней ночи дедушку раньше полудня ждать не стоит. На следующей неделе у домика появится почтовый ящик. Ребята смогут оставлять для дедушки письма. А те, кто захочет рассказать стихотворение или спеть песню, могут рассчитывать на сладкие подарки.
Желающих посетить домик немало, так что придется купить билет. Цены с прошлого года не менялись: в праздничные дни — 25 рублей с семьи с одним ребенком, в будние — 22. Ждут не только семьями, но и группами. Цена для группы зависит от количества детей. Уже 7 января в 15:00 дедушка и внучка уедут из парка.
Смотрите на видео, что за атмосфера сейчас в Парке Горького. А бонусом - ищите на видео самую харизматичную собаку Минска.
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Детей здесь ждут каждый день без перерыва на выходные вплоть до 7 января. Смотрите на видео, как преобразился парк Горького, когда в нем поселилась сказка.
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