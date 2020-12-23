И в пущу не нужно: домик Деда Мороза появился в центре Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

Домик Деда Мороза заработал в минском Парке Горького. 23 декабря ровно в полдень туда пришли сказочные персонажи. И с этого дня двери домика будут открыты ежедневно с 10:30 до 18:30.

Исключение – 1 января. Уставшего после рабочей Новогодней ночи дедушку раньше полудня ждать не стоит. На следующей неделе у домика появится почтовый ящик. Ребята смогут оставлять для дедушки письма. А те, кто захочет рассказать стихотворение или спеть песню, могут рассчитывать на сладкие подарки.

Желающих посетить домик немало, так что придется купить билет. Цены с прошлого года не менялись: в праздничные дни — 25 рублей с семьи с одним ребенком, в будние — 22. Ждут не только семьями, но и группами. Цена для группы зависит от количества детей. Уже 7 января в 15:00 дедушка и внучка уедут из парка.

Смотрите на видео, что за атмосфера сейчас в Парке Горького. А бонусом - ищите на видео самую харизматичную собаку Минска.

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