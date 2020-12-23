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Снег перед Рождеством: в Минск пришла зима

23.12.2020 17:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Утром минчане проснулись в чистом и посветлевшем городе: улицы и дороги замело снегом. Не теряя времени даром - ведь в нашем климате зиму можно запросто упустить - отправились в парки на прогулку, играть в снежки и лепить снеговика.

Недовольство свежий снег вызвал, пожалуй, лишь у водителей: хлопья снега превратили проезжую часть в скользскую кашу.

Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходило сегодня на улицах белорусской столицы.

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На радость детям к началу зимних каникул в Минске выпал снег. Правда, долго ли он пролежит на улицах столицы, неизвестно - в ближайшие дни сохранится плюсовая...
 
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