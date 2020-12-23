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В Минске задержаны участники акции пенсионеров

23.12.2020 17:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центре Минска 23 декабря прошел «внеочередной» Марш мудрости — акция пенсионеров, которая обычно проводится по понедельникам.

В Минске задержаны участники акции пенсионеров

Телеграм-каналы размещают фотографии и видеозаписи, на которых около двух десятков людей с бело-красно-белыми флагами, зонтами и лентами идут по улицам Веры Хоружей, Куйбышева и Кульман, скандируя «Жыве Беларусь!», «Свободу нашим детям!» и «Фашизм не пройдет».

Одна из постоянных участниц марша сообщила БелаПАН, что в конце акции на улице Богдановича начались задержания. «Ближе к парку Дружбы Народов подъехал белый бус и забрал предположительно трех человек. Забирали тех, кто помоложе, в районе 50 лет», — сказала она.

Фамилии задержанных и их точное количество пока неизвестны.

Предыдущая акция 21 декабря прошла без заранее объявленного места сбора, чтобы избежать задержаний.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска 23 декабря прошел «внеочередной» Марш мудрости — акция пенсионеров, которая обычно проводится по понедельникам.
 
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