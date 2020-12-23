ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китай полностью отказался от российской рыбы: названа причина

23.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Китай полностью отказался от российской рыбы: названа причина

4
  • 23.12.2020, 17:19
  • 5,122
Китай полностью отказался от российской рыбы: названа причина

На Китай приходится примерно 60% российского рыбного экспорта.

Китай, крупнейший импортер российской рыбы, закрыл все порты для приема продукции из РФ, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в крупной рыбопромышленной компании, пишет finanz.ru.

В рамках карантинных мер по Covid-19 был закрыт Далянь — последний, принимавший российскую рыбную продукцию, и сроки возобновления импорта китайская сторона не называет. Ранее перестал принимать рыбу из России порт Циндао. Решение может быть связано с тем, что потенциальные угрозы от распространения COVID-19 китайские власти посчитали более опасными, чем убытки рыбозаводов, говорит замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников.

На Китай приходится примерно 60% российского рыбного экспорта — 1,09 млн тонн в прошлом году, или 3,27 млрд долларов в денежном выражении. Проблемы с поставками начались после того, как замороженной российской рыбе китайские специалисты обнаружили возбудителя Covid-19.

Альтернативой китайскому рынку могла бы стать Южная Корея, но и ее порты сейчас перегружены, говорит Сенников.

Проблемы у рыбаков, по его словам, начнутся в январе 2021 года, когда стартует сезон вылова минтая в Охотском море. Ожидается, что добыча составит 1,2 млн тонн за первый квартал, но в России нет мощностей мощностей ни для переработки, ни для хранения таких объемов.

Для российских, прежде всего дальневосточных, рыбаков ситуация катастрофическая, заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. В китайских портах «застряли» порядка 40 тысяч тонн мороженной рыбы. «Сейчас нужно интенсивно искать альтернативные рынки, что весьма проблематично», — констатирует Савельев.

По его мнению, ненужную китайцам рыбу могло бы выкупить государство и раздать бедным. «Это можно сделать за счет «размораживания» программы адресной помощи малоимущим слоям населения и включения в нее рыбы», — пояснил Савельев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Китай приходится примерно 60% российского рыбного экспорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заснавальніца і дырэктар «Прэс-клюбу» знайшліся на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика