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Европейская федерация журналистов потребовала немедленно освободить работников белорусских медиа
Источник материала: Хартия'97
Европейская федерация журналистов потребовала немедленно освободить работников белорусских медиа
Репрессии против независимой прессы должны быть прекращены.
Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно прекратить репрессии в отношении журналистов и освободить задержанных накануне представителей Пресс-клуба. Соответствующее заявление размещено на сайте организации, пишет
Как отмечает организация, после введения ЕС новых санкций, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил об ответных мерах в отношении белорусских организаций, которые действуют при поддержке иностранных посольств: «Среди первых жертв этой новой волны репрессий: Юлия Слуцкая, основатель „Пресс-клуба Беларусь“, член правления БАЖ».
Обыски также прошли у нескольких сотрудников пресс-клуба, в том числе у Аллы Шарко, Сергея Альшевского, Сергея Якупова.
— Эти репрессии должны быть немедленно прекращены. Мы требуем освобождения Юлии и всех ее коллег. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать на эту новую волну репрессий, — заявил президент EFJ Могенс Блихер Бьеррегорд.
Напомним, 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. После этого на связь перестали выходить как минимум шесть человек, которые имеют отношение к организации.
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Репрессии против независимой прессы должны быть прекращены.
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