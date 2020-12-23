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Саморазоблачились

23.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Саморазоблачились

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  • 23.12.2020, 16:56
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Саморазоблачились

«Нас там нет», или Вечная тактика Кремля.

Пресс-служба ФСБ незамедлительно отреагировала на разоблачения оппозиционного активиста Алексея Навального, опубликовавшего запись телефонной беседы с одним из своих отравителей. Разумеется, сам разговор был назван обычной фальшивкой — как раз в духе недавних объяснений президента России Владимира Путина, доказывавшего на своей пресс-конференции, что «берлинский пациент» всего лишь «легализировал» материалы иностранных специальных служб. Казалось бы, самая настоящая сенсация — когда еще российские чекисты вот так саморазоблачались на глазах всего мира, — пишет политолог Виталий Портников для Крым.Реалии.

И ответ на этот вопрос прост. Саморазоблачались — всегда! Разве после убийства Степана Бандеры агент КГБ Богдан Сташинский не рассказал миру правды об этой спецоперации, как и о том, что «сердечный приступ» одного из лидеров украинских националистов Льва Ребета тоже, на самом деле, был убийством? Разве не удалось выяснить правды об отравлении Александра Литвиненко — отравитель стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации? А разве российское руководство на протяжении нескольких недель не отрицало участия своих войск в оккупации украинского Крыма, рассказывало побасенки о «вежливых зеленых человечках» — чтобы уже потом, в телевизионном фильме об аннексии, Владимир Путин не получил возможность гордо признать присутствие своей армии? Разве отравители Скрипалей не появились в телевизионном эфире известной пропагандистки? Тоже ведь было смешно. Тоже — сенсация.

Агенты российских спецслужб не боятся проваленных операций и разоблачений по одной простой причине — им ничего не грозит. Разве что повышения по службе не будет и отправят на отдых в «не тот» санаторий — в Крым, а не в Сочи. Но никакого судебного процесса над убийцами, никакого приговора, никакого возмездия, никакого даже общественного порицания. Возмездие, скорее всего, настигнет тех, кто осмелится сомневаться в правильности их действий.

А почему? А потому, что, уверен, нынешняя Россия остается государством, где первую скрипку играют силовики, олигархи и бандиты.

При этом в таком государстве хорошим тоном считается отрицать свою причастность — «нас там нет». Нет нигде — ни в Крыму, ни в Солсбери, ни в Сибири. А если с документами и фактами в руках доказывают — нет уж, вы там есть — просто смеются в лицо и обвиняют тебя во лжи.

Лжец бестрепетно обвиняет во лжи каждого, кто говорит правду. Это и есть тотальная безнаказанность. То, ради чего они цепляются за власть. То, ради чего они все это творят.

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