Источник материала: UDF



Фото: Михаил Ходорковский / Facebook

«Лукашенко „сожрут“ белорусы при помощи россиян. Это точно. Он выиграл время — до двух лет, на мой взгляд. Но белорусы — милые люди, и они его не повесят. Украинцы, россияне и белорусы не помнят зла», — заявил Ходорковский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ходорковский: Белорусы «сожрут» Лукашенко при помощи россиян Но белорусы — милые люди, и они его не повесят.

Российский оппозиционер, экс-глава ЮКОСсчитает, что белорусам удастся повалить режим Александра Лукашенко, однако на это понадобится время и помощь россиян.Такое мнение он выразил в интервьюПо итогам выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК заявил о победе, который якобы набрал 80,08% голосов.Большинство населения и мировое сообщество посчитали такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся жестокими репрессиями в отношении демонстрантов.Против митингующих применяються водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а позже и огнестрельное оружие, в результате чего погибли несколько человек.Несмотря на это, протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.