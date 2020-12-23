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Ходорковский: Белорусы «сожрут» Лукашенко при помощи россиян
Источник материала: UDF
Фото: Михаил Ходорковский / Facebook
Российский оппозиционер, экс-глава ЮКОС Михаил Ходорковский считает, что белорусам удастся повалить режим Александра Лукашенко, однако на это понадобится время и помощь россиян.
Такое мнение он выразил в интервью Дмитрию Гордону.
«Лукашенко „сожрут“ белорусы при помощи россиян. Это точно. Он выиграл время — до двух лет, на мой взгляд. Но белорусы — милые люди, и они его не повесят. Украинцы, россияне и белорусы не помнят зла», — заявил Ходорковский.
По итогам выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК заявил о победе Александра Лукашенко, который якобы набрал 80,08% голосов.
Большинство населения и мировое сообщество посчитали такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся жестокими репрессиями в отношении демонстрантов.
Против митингующих применяються водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а позже и огнестрельное оружие, в результате чего погибли несколько человек.
Несмотря на это, протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.
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Но белорусы — милые люди, и они его не повесят.
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