ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусского посла в России «корежит»

23.12.2020 17:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Белорусского посла в России «корежит»
Фото: БЕЛТА
Очередной раунд переговоров по поставкам российского газа в Беларусь запланирован на 24 декабря, сообщил «Интерфаксу» посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

«Завтра в 15:00 запланирована встреча с Миллером (главой «Газпрома» Алексеем Миллером. - ИФ). Она не итоговая, может, как и в прошлом году 31 декабря подпишем соглашение», — сказал Семашко.

«1 января уже на носу, у нас должен быть контракт, цена и так далее. Другое дело — на каком уровне договоримся, это уже вопрос и завтрашнего дня. Может быть нам придется как и в прошлом году — 31 декабря в 19:45 я с Алексеем Борисовичем подписал протокол к соглашению — под Новый год. Может быть, и в этом году будет так», — не исключил дипломат.


Говоря о ценовой позиции Минска, Семашко подчеркнул:

«Мы говорим не о скидке, мы говорим о нормальной цене в рамках Союзного государства, Таможенного союза, Евразийского союза. О справедливой цене, лучше такой подобрать эпитет — не скидка, а справедливая цена».

«Меня, честно говоря, как белоруса очень корежит, когда говорят, что белорусов субсидируют, дотируют. Ничего подобного. Я не буду называть цифры, чтобы не раздражать кое-кого, но скажу, что мы, мягко говоря, существенно больше формируем прибыль «Газпрому, чем его поставки газа в Европу — Германию, Польшу. И мы считаем, что это нонсенс, потому что мы в Союзном государстве, где должны быть примерно близкие цены. И нонсенс то, что мы продали свою газотранспортную систему, 100% принадлежит вам и во всех базовых документах написали, что мы пойдём к единому рынку», — напомнил он.


«И мы уже эти сроки формирования единых рынков все сорвали в частности по газу, но мы надеемся, и есть такая договоренность (что в позитиве), что мы все-таки создадим такой единый рынок к 1 января 2022 года. И базовый принцип создания такого рынка — по газу, элек
троэнергии — мы уже в принципе обговорили на словах, а кое-где и в документах», — отметил Семашко.

Цена газа для Беларуси на 2020 год — $127 за тыс. куб. м. В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск снова добивается от Москвы скидок на газ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не повторить ошибки Мадуро: власти срочно перевели ЗВР в золотые слитки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика