Белорусского посла в России «корежит»

Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

«Интерфаксу»

«1 января уже на носу, у нас должен быть контракт, цена и так далее. Другое дело — на каком уровне договоримся, это уже вопрос и завтрашнего дня. Может быть нам придется как и в прошлом году — 31 декабря в 19:45 я с Алексеем Борисовичем подписал протокол к соглашению — под Новый год. Может быть, и в этом году будет так», — не исключил дипломат.

«Меня, честно говоря, как белоруса очень корежит, когда говорят, что белорусов субсидируют, дотируют. Ничего подобного. Я не буду называть цифры, чтобы не раздражать кое-кого, но скажу, что мы, мягко говоря, существенно больше формируем прибыль «Газпрому, чем его поставки газа в Европу — Германию, Польшу. И мы считаем, что это нонсенс, потому что мы в Союзном государстве, где должны быть примерно близкие цены. И нонсенс то, что мы продали свою газотранспортную систему, 100% принадлежит вам и во всех базовых документах написали, что мы пойдём к единому рынку», — напомнил он.

«И мы уже эти сроки формирования единых рынков все сорвали в частности по газу, но мы надеемся, и есть такая договоренность (что в позитиве), что мы все-таки создадим такой единый рынок к 1 января 2022 года. И базовый принцип создания такого рынка — по газу, элек

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