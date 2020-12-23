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Белорусского посла в России «корежит»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
«Завтра в 15:00 запланирована встреча с Миллером (главой «Газпрома» Алексеем Миллером. - ИФ). Она не итоговая, может, как и в прошлом году 31 декабря подпишем соглашение», — сказал Семашко.
«1 января уже на носу, у нас должен быть контракт, цена и так далее. Другое дело — на каком уровне договоримся, это уже вопрос и завтрашнего дня. Может быть нам придется как и в прошлом году — 31 декабря в 19:45 я с Алексеем Борисовичем подписал протокол к соглашению — под Новый год. Может быть, и в этом году будет так», — не исключил дипломат.
Говоря о ценовой позиции Минска, Семашко подчеркнул:
«Мы говорим не о скидке, мы говорим о нормальной цене в рамках Союзного государства, Таможенного союза, Евразийского союза. О справедливой цене, лучше такой подобрать эпитет — не скидка, а справедливая цена».
«Меня, честно говоря, как белоруса очень корежит, когда говорят, что белорусов субсидируют, дотируют. Ничего подобного. Я не буду называть цифры, чтобы не раздражать кое-кого, но скажу, что мы, мягко говоря, существенно больше формируем прибыль «Газпрому, чем его поставки газа в Европу — Германию, Польшу. И мы считаем, что это нонсенс, потому что мы в Союзном государстве, где должны быть примерно близкие цены. И нонсенс то, что мы продали свою газотранспортную систему, 100% принадлежит вам и во всех базовых документах написали, что мы пойдём к единому рынку», — напомнил он.
«И мы уже эти сроки формирования единых рынков все сорвали в частности по газу, но мы надеемся, и есть такая договоренность (что в позитиве), что мы все-таки создадим такой единый рынок к 1 января 2022 года. И базовый принцип создания такого рынка — по газу, электроэнергии — мы уже в принципе обговорили на словах, а кое-где и в документах», — отметил Семашко.
Цена газа для Беларуси на 2020 год — $127 за тыс. куб. м. В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа.
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Минск снова добивается от Москвы скидок на газ.
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