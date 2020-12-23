Оштрафованная за похожую на Лукашенко куклу жительница Гомеля уехала из Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Наталья Глазкова, многодетная мать из Беларуси, стала известна после того, как суд выписал ей штраф за сшитую ей игрушку «Белорусский ждун».





Фото Радыё Свабода

Два месяца назад, когда она фотографировала игрушку с бело-красно-белым флагом в парке, проходящая мимо женщина решила, что игрушка похожа на Александра Лукашенко, и вызвала милицию. Глазковой выписали штраф за незаконный пикет .

Спустя несколько недель ее задержали на вокзале в Гомеле, а сейчас она уехала из страны. Глазкова рассказала Настоящему Времени , что побудило ее покинуть Беларусь.

– Нам пришлось выехать, потому что скрываться с детьми – это очень сложно. Это не жизнь, а как заключение в тюрьме.

– Когда силовики обратили на вас внимание?

– Обратили внимание после фотографии с флагами. Они уже тогда за нами следили. Мы об этом не знали.

— Обратили внимание на то, что вы были с флагами, и на вас завели административное дело, присудили вам штраф?

– Да. Когда завели административное дело, за мной и за моей знакомой Оксаной Лиходиевской приставили уже слежку. Для того чтобы оплатить этот штраф, мы сделали проект – этого «Ждуна» – и решили на этом заработать. Но мы не знали, что за нами идет эта слежка. Нас тогда фотографировали. Я не думаю, что это были какие-то случайные свидетели в парке, которые сняли, когда мы фотографировали этого «Ждуна».





Фотосессию с «Белорусским ждуном» Наталья и ее подруга устроили, чтобы оплатить предыдущий штраф за флаги

Получается, что у нее была свидетель Юлия Романенко заявлена. Когда я ходатайствовала, чтобы вызывать этого свидетеля, мое ходатайство было отклонено. Когда я ознакомлялась со своим делом, в моем деле уже фигурировала такая особа, как Иваненко Светлана. То есть два разных свидетеля, но видео одно, и на видео записан папин голос – там ребенок спрашивает отчетливо: «Папа, а что ты делаешь?» – «А я, сынок, снимаю». Так я не понимаю, какой тогда у нас суд? Где честность и справедливость? Я просто не понимаю.

– У вас пятеро детей. К вам в квартиру приходили силовики с обыском? Или как это было все?

– Когда меня неофициально вызвали на разговор и сказали, что заведено уголовное дело по статье 189 и что мне лучше не находиться в городе, лучше куда-то скрыться. И я скрылась с детьми. Но вы же понимаете, что такое скрыться с детьми. Дети не могут ходить на улицу, они не ходят в школу. Я с опаской выхожу в магазин. Это не жизнь – это просто тюрьма.

И тогда я приняла решение, что так не может жизнь продолжаться и я не могу подвергать такой насильственной жизни моих детей. Я решила уехать. Написала консулу, он одобрил, и я поехала в Гродно подавать документы.

Когда я вернулась, на вокзале меня уже ждала милиция. Они меня посадили в машину, и здесь у меня зазвонил телефон – звонила моя мама. Я переживала, ее надо было предупредить, потому что она оставалась с детьми.

Я включила его, на что милиционер сказал: «Заберите у нее телефон». Мне начали заламывать руки, забирать телефон.

Привезли в РОВД, забрали все деньги до копейки из кошелька, сказали, что они конфискованы в счет уплаты штрафа. Забрали два телефона.

Причем я спрашивала: «На основании чего вы меня задержали? Покажите какие-то протоколы, какие-то бумаги. Почему нет никаких протоколов на то, что вы у меня изъяли?» Они [говорят]: «Все будет, все будет».

Потом, когда приехали домой с обыском с милицией ко мне домой, они показали санкцию прокурора на обыск, вызвали понятых, осмотрели мое жилье. Было такое подсобное помещение. Он сказал: «Дайте мне ключи от этого помещения». На что я сказала: «У вас нет на него санкции». Он сказал: «Не дадите по-хорошему – заберем силой». Я, конечно же, дала ключи и объяснила, что там не мои вещи – там стоит только картошка. И правда ничего не нашли.

Никаких бумаг опять не дали, изъяли компьютер, изъяли еще телефон. И все. Они оставили меня дома без каких-либо бумаг. Я переживала, да, я собрала вещи, и мы с детьми выехали.

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