Погода в СНГ: Казахстан замело, в Беларуси ожидают снег с дождем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичей заметет ближе к выходным. До половины месячной нормы снега выпадет за пятницу и субботу в российской столице. Сегодня в городе объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. Также синоптики обещают небольшой мороз, днем до минус пяти. О погоде в странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан заметает снегом. В пяти регионах страны низовые метели и туман. Порывы ветра местами будут достигать 28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области едва не замерзли трое охотников. Их машина сломалась в 30 километрах от ближайшего населенного пункта. Пострадавших эвакуировали спасатели. В Нур-Султане мороз понемногу отступает. В столице минус 15 градусов. А жителей Алматы зима балует комфортной погодой. Сегодня в южной столице Казахстана солнечно, днем всего минус четыре градуса.

Армения

Снегопад и минусовая температура. Такую погоду в Армению принес активный циклон со Средиземного моря. Заметает Ереван и горные области республики. Пока коммунальщики ведут борьбу с сугробами, домохозяйки переходят на зимнее меню. Готовят национальные блюда – калорийные и насыщенные витаминами. Например, суп из авелука или конского щавеля с добавлением говяжьего мяса – прекрасное средство от простуды.

Кыргызстан

Легкий мороз в Бишкеке сменит оттепель. Днем в столице Кыргызстана до плюс одного градуса. Такая погода не отразится на прочности льда водоемов столицы и окрестностей. Его толщина больше 20 сантиметров, чему несказанно рады любители зимней рыбалки. На озерах уже появились расставленные палатки и рыбаки с удочками.

Беларусь

Мокрый снег и дождь ожидаются сегодня в Беларуси. В некоторых областях синоптики обещают метель и гололедицу. Температура будет переходить через ноль: от двух градусов мороза до четырех тепла. В холода обитателям леса становится сложнее добывать еду, а чтобы не замерзнуть, пищи им надо больше. Поэтому в Беловежской пуще зубров начали подкармливать. Для этого организовали семь площадок. Там животным оставляют силос, сено, комбикорм, соль, а также витаминно-минеральные добавки.