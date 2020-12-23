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OnePlus выпустит свои первые умные часы в начале 2021 года

23.12.2020 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

OnePlus анонсировала выпуск своих первых умных часов. По словам главы компании, они поступят на рынок в начале 2021 года. Правда, никакой конкретной информации о девайсе на данный момент нет — ни цены, ни дизайна или упоминания операционной системы. Как напоминает The Verge, для OnePlus идея собственных умных часов не нова — несколько лет назад производитель уже работал над таким продуктом.

Тогда компания разработала умные часы под операционную систему Android Wear (Wear OS), однако была вынуждена отказаться от проекта из-за необходимости использовать ресурсы по другим направлениям.

Пробовать свои силы в других, помимо смартфонов, направлениях OnePlus начала в последние годы. Так появились наушники, недорогие мобильники и телевизоры. Выпуск носимого устройства оставался вопросом времени, тем более что наработки уже имелись.

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OnePlus анонсировала выпуск своих первых умных часов. По словам главы компании, они поступят на рынок в начале 2021 года. Правда, никакой конкретной информации о девайсе...
 
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