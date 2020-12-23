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OnePlus выпустит свои первые умные часы в начале 2021 года
Источник материала: Onliner
OnePlus анонсировала выпуск своих первых умных часов. По словам главы компании, они поступят на рынок в начале 2021 года. Правда, никакой конкретной информации о девайсе на данный момент нет — ни цены, ни дизайна или упоминания операционной системы. Как
Тогда компания разработала умные часы под операционную систему Android Wear (Wear OS), однако была вынуждена отказаться от проекта из-за необходимости использовать ресурсы по другим направлениям.
Пробовать свои силы в других, помимо смартфонов, направлениях OnePlus начала в последние годы. Так появились наушники, недорогие мобильники и телевизоры. Выпуск носимого устройства оставался вопросом времени, тем более что наработки уже имелись.
Android, экран 6.55" OLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3800 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.44" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4115 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.55" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
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OnePlus анонсировала выпуск своих первых умных часов. По словам главы компании, они поступят на рынок в начале 2021 года. Правда, никакой конкретной информации о девайсе...
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