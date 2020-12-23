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Пейнтбол и квесты. Во что превратится замок-призрак под Заславлем

23.12.2020 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск славен долгостроями — большими и малыми, жилыми и коммерческими, бесперспективными и все-таки имеющими шанс быть достроенными в ближайшее время. В белорусской плеяде объектов со сверхнормативным сроком строительства выделяется одна особо яркая звезда — замок-призрак под Заславлем. Огромное строение из красного кирпича, окруженное коттеджами, начали возводить еще в 90-х, рассчитывая открыть шикарный гостиничный комплекс. Но, как известно, не срослось. Недострой несколько раз пытались продать, меняли его назначение и вот наконец в конце тоннеля забрезжил свет.

Пейнтбол и квесты. Во что превратится замок-призрак под Заславлем

В мае 2019-го года состоялся очередной аукцион, на котором «заколдованный» объект выставили на продажу, причем всего за одну базовую. В ходе торгов цена выросла до 1 046 106 рублей ($499 812 по курсу), и лот ушел компании «ЛюксНСК». Планами на будущее счастливый обладатель тогда не поделился. Зато сегодня администрация Заславского горисполкома провела презентацию объекта (в формате видеоконференции), из которой стало понятно, что замок должен превратиться в «многофункциональный комплекс с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения с преобладанием спортивно-рекреационной функции». Звучит замысловато, на деле же все гораздо проще: долгострой при удачном развитии событий станет, грубо говоря, спорткомплексом.

Пейнтбол и квесты. Во что превратится замок-призрак под Заславлем
Пейнтбол и квесты. Во что превратится замок-призрак под Заславлем

Предполагается, что некоторые здания придется снести. А вот основное — тот самый замок — достроить и превратить в базу для организации и проведения командных игр (как пример приводится пейнтбол). То есть, все пять этажей (включая мансардный) будут отданы под экстремальные виды спорта. Вокруг самого здания собираются возвести террасы, которые также будут включены в игровое пространство.

Пейнтбол и квесты. Во что превратится замок-призрак под Заславлем
Пейнтбол и квесты. Во что превратится замок-призрак под Заславлем

Еще одно здание (два этажа с подвалом) собираются переделать под административно-бытовые нужды, а также открыть в нем кафе для спортсменов и посетителей. Здесь же разместят медпункт, раздевалки и гардеробные.

Подземный уровень, частично разположенный под этими двумя зданиями, планируют отдать под экстрим-игры и квесты. Помимо этого инвесторы собираются установить на территории нового комплекса восемь небольших модульных домов, в которых смогут проживать гости.

Пейнтбол и квесты. Во что превратится замок-призрак под Заславлем

«В процессе строительства предполагается устройство фасадов, имитирующих исторический замок, характерный для Беларуси. Для этого частично изменяется форма проемов, добавляются декоративные элементы — пояса, обрамления», — пояснили свою задумку авторы проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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