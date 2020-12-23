Не повторить ошибки Мадуро: власти срочно перевели ЗВР в золотые слитки

infobank.by С одной стороны, в этом году золото дорожало, и объяснить такой шаг просто. А вот с другой стороны — не всё так просто!, пишет





Откуда цифры?

ЭКАНОМIКА » опубликовал интересный график Телеграм-канал «» опубликовал интересный график





И пояснил:





— За 2020 г. Нацбанк перетянул 3/4 золота в физические слитки. В конце 2019 г. в слитках была только 1/3 металла. К чему готовимся?

Так к чему готовимся?

Сначала немного теории, но не скучной. С золотом в слитках всё понятно — это такой металлический кирпич, который можно и в сейфе хранить, и в земле зарыть. С обезличенными золотыми счетами (ОЗС) чуть интереснее.





ОЗС, кстати, могут открыть и физлица в некоторых банках. Ничего особо сложного для этого делать не надо:





обращаетесь в банк





говорите, что хотите открыть обезличенный металлический счет. К примеру, в золоте

вносите сумму, эквивалентную стоимости той массы драгметалла, которая вам нужна





банк выдает вам документ, что у вас на счете в этом банке хранятся условные 5 граммов золота





Что интересного в этой схеме?

Золото вы в руки не брали, и банк его у вас не покупал. Фактически вы купили безналичное золото.





Банк вам ничего «не должен», и вы ему ничего «не должны».





Ждете пока золото подорожает настолько, что можно будет его выгодно продать.





Затем идете в банк и продаете ему свое безналичное золото.





Прибыль кладете в карман.





Но есть и минусы.

Если золотое кольцо или сережки вы в любой момент можете отнести в скупку или в ломбард, то с обезличенными золотыми счетами может случиться много разных неожиданностей:





Банк объявит себя банкротом





Правоохранительные органы арестуют ваши счета





Деньги могут понадобиться днем в воскресенье, а банк закрыт









Обезличенные металлические счета и государства

Национальные банки в плане обезличенных счетов ничем не отличаются от обычных граждан. Они тоже могут обменять какую-то сумму денег (в данном случае — валюты) на счета в золоте.





Правда, делают это они не у себя дома, а в банках тех стран, которые считаются «надежными». А могут и вообще переместить на хранение в другую страну свои золотые слитки.





К примеру, Индия в 1991 году отправила в Великобританию 8 тонн золота, но до сих пор не может вернуть его часть. Турция и Германия хранили свое золото в США. Венесуэла в Великобритании.





Хотя пример с Венесуэлой — не самый удачный. Когда президент этой страны Николас Мадуро попытался истребовать у англичан золото обратно, ему сообщили, что по решению американского суда он «не совсем президент», вернее совсем не президент, и то, что он сидит в президентском дворце Венесуэлы — это неправильно. Поэтому и золото обратно не получит.





Такой вот интересный расклад.





Если возвращаться к белорусским реалиям, то золото в виде слитков под матрасом — это гораздо более спокойный способ хранения драгметалла, чем обезличенный золотой счет где-нибудь в Великобритании или США.





Потому что счет можно заблокировать в один момент, а вот, чтобы залезть под матрас в другой стране, придется приложить много усилий. Ещё и руки могут отбить в процессе.





Возможно, именно это объясняет тот факт, что запасы физического золота в Беларуси за первое полугодие 2020 года многократно возросли.

Повторять ошибки Николаса Мадуро никому неохота…