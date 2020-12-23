Нацбанк: Зарплата растет, производительность падает

Реальная заработная плата в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. увеличилась на 8 процентов, а производительность труда, рассчитанная по ВВП, снизилась на 0,9 процента.





Об этом говорится в аналитическом обозрении Объем розничного товарооборота в январе-октябре 2020 г. к уровню январяоктября 2019 г. в сопоставимых ценах вырос на 2,3 процента.





В обозрении сказано, что оптовый товарооборот в Беларуси за этот период уменьшился на 6,8 процента, товарооборот общественного питания - на 18,7 процента.





Внешнеторговое сальдо товарами и услугами за январь-сентябрь 2020 г. сложилось положительным в размере 1 502,8 млн. долларов США (в январе-сентябре 2019 г. положительное сальдо составляло 599,1 млн. долларов).





Уменьшение стоимостного объема экспорта и импорта товаров в январе-сентябре 2020 г. обусловлено снижением средних цен и физических объемов поставок. По сравнению с январем-сентябрем 2019 г. средние цены экспорта уменьшились на 11,7 процента, импорта - на 9,3 процента.





Товарная масса экспорта снизилась на 5,3 процента, импорта - на 11 процентов.





Численность занятых в экономике в январе-сентябре 2020 г. составила 4 318,7 тыс. человек, что на 0,4 процента меньше, чем в январе-сентябре 2019 г.