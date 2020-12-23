«После новостей друзья резко решили, что детей заводить не будут». Мамы о сложностях материнства в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Новогодние праздники все ближе, и в этом году как никогда хочется хоть на минутку отвлечься от происходящих в стране событий и поверить в чудо. TUT.BY и «Белорусская палата моды» тоже решили внести свой вклад в поддержание надежды на лучшее, по крайней мере для своих читательниц.

В ноябре в Беларуси опять заговорили про пересмотр продолжительности декретного отпуска. Мы решили организовать фотосессию и собрать образы в подарок женщинам, которые заняты уходом за маленькими детьми, а также поговорить с ними о «декрете», нагрузке и отношении в обществе к матерям.

Юлия, преподаватель английского языка, дочь Иванка, 6 месяцев



Образ для взрослых — Nelva , одежда на ребенке — mothercare

— До декрета я вела активный образ жизни, преподавала английский язык, каждое лето уезжала со школьниками в лагеря на море, где присматривала за ними и учила языку. Еще я волонтер в университете «третьего возраста». Это учреждение, где женщины и мужчины на пенсии могут получать дополнительное образование, научиться пользоваться компьютерами, изучить моду, журналистику и так далее. В декрете я продолжаю волонтерить там.

Если говорить о трудностях декрета, то я каждый день встречаю море препятствий между собой с ребенком и точкой назначения. Спуститься с коляской даже со второго этажа — уже приключение; добраться до поликлиники, магазина — значит преодолеть большое количество высоких бордюров. Пандусы в магазинах около дома есть, но для того, чтобы зайти туда с коляской, магазины часто не приспособлены — даже крупные «сетевики», которые продают памперсы. Чтобы зайти в магазин нужно брать с собой кого-то, кто будет ждать на улице.

Современные торговые центры более дружелюбны к мамам с детьми: там есть комнаты для переодевания и кормления. В кафе тоже видела такие комнаты, но они часто бывают закрыты на ключ. Абсурд: комната есть, а доступа к ней нет. Кормление грудью в общественном месте тоже вызывает вопросы и косые взгляды. Я всегда очень стесняюсь и стараюсь уединиться, но когда летом в парке я была вынуждена это делать, прикрываясь и так далее, то испытывала очень неловкие ощущения. А как кормить ребенка где-нибудь в кафе — вообще не представляю.

Но, как говорится, для активных мамаш нет никаких преград. Я перемещаюсь по городу на наземном транспорте: слава Богу, сейчас нет уже таких высоких ступенек в автобусах или троллейбусах. Но маршруткой, конечно, воспользоваться нельзя, только если везти ребенка на руках, а это физически непросто. Изолированной я себя не чувствую, но это дорого стоит. Выбраться в центр, выбраться в кафе — нужно много чего продумать, как ехать, что с собой взять, кто может помочь, и я хорошо понимаю девушек, которые лишний раз из дома не выходят.







Почему белорусы заводят мало детей? Мне кажется, что из-за страха, а вовсе не из-за эгоизма или «тлетворного западного влияния».

Ты не знаешь, как будет происходить процесс родов и беременности, тебе страшно и неприятно ходить к врачам. Дальше ты боишься, что не прокормишь ребенка. Представьте, молодая семья живет на съемной квартире и тратит 300−400 долларов в месяц только за аренду. Мы с мужем живем в своей квартире, мы уже взрослые люди, которые шли к родительству осознанно. Но для наших друзей, у которых нет своего жилья, финансово невозможно завести ребенка. Ведь женщина потеряет возможность приносить доход в семью, а декретных денег хватит только на детские расходы. А после новости о том, что декрет еще сократят, мои друзья, которые еще сомневались, рожать или нет, резко склонились в сторону того, что детей заводить не будут.

Декретных денег хватает впритык. Их, наверное, достаточно в мире, где ребенок не болеет, где ему не нужно покупать дополнительные витаминки, лекарства и одежду. Мне повезло, что у меня много друзей, которые отдали нам коляску, кроватку, игрушки, вещи, из которых их дети выросли. Но в целом траты вначале очень большие.

А еще ведь есть здоровье женщины, которой после родов нужны средства интимной гигиены, нужны вкладыши для груди, разные штуки для кормления, кремы после растяжек, мази, витамины, потому что волосы выпадают на раз. Молчу про одежду. Получается, что денег женщине нужно столько же, если не больше, чем на ребенка. А добывать их нужно мужчине. Я понимаю, что для мужчины много работать — это очень тяжело. Но, по сути, он делает то, что должно было сделать государство: он находит деньги на неработающую мать.

И вот тут в семейной жизни разыгрывается интересный момент: на старте вы с мужем примерно одинаково разбираетесь в уходе за ребенком. Но уже спустя полгода видно, что женщина в этом понимает больше, потому что она больше времени потратила на изучение этих штук. Тем не менее я уверена, что ребенок — общий «проект». Конечно, это нечестно, что на женщину ложится большая часть этой работы. Но по-другому это невозможно организовать, ведь декретных денег мало. Получается, что он начинает больше работать, приходит домой уставший, и в бытовом плане или с ребенком помощь от него не очень эффективная.

Я думаю, что скоро начну давать уроки, чтобы зарабатывать, хоть это очень нечестно, что у меня заберут половину пособия, но надеюсь, что заработать получится больше этой потери. Что касается моих профессиональных навыков, они не страдают сейчас, я могла бы дальше погружаться в английский язык, может, даже бы поднялась в своей квалификации, записалась бы на курсы, если бы было больше свободного времени.

Раньше я думала, что детей надо воспитывать всем, но теперь понимаю, что надо тысячу раз подумать, прежде чем этим заниматься. Нужны нервы, силы, знания в этой сфере, ведь это сложно и очень ответственно. Если кто-то не уверен, что будет хорошим родителем, то стоит вообще подумать о том, зачем и почему ему это надо.

Анастасия, авиадиспетчер, дочь Полина, 9 месяцев



Образ для взрослых — Nelva , одежда на детях — mothercare .

До декретного отпуска Анастасия, выпускница Белорусской государственной академии авиации, отвечала за взлет и посадку самолетов: работала в Национальном аэропорту Минск.

— Вообще я мечтала стать пилотом, но в Беларуси на них не учат, надо было уезжать в Россию, — рассказывает она. — Поэтому выбрала что-то наиболее приближенное к мечте. Перед тем как приступить к делу, нужно пройти полгода стажировки, изучить документы, местность и многие нюансы работы на аэродроме, на который ты «сажаешь» самолеты, обязательно сдать экзамен. Несмотря на пять лет образования и занятий на тренажерном модуле, на котором мы отрабатываем нештатные ситуации от пожара до потери радиосвязи, каждый рейс — волнительный. Потому что ты понимаешь, что отвечаешь за жизни сотен людей на борту. Мы берем самолет на связь, разговариваем с пилотом (всегда на английском языке), управляем до того момента, как он приземлится на полосу и зарулит на стоянку.

Работа мне очень нравилась. Очень хочется побыстрее вернуться. Декрет — хорошее время, но без работы никак.







Наверное, если бы не пандемия, то я бы чувствовала себя изолированной от общества, думала бы, что упускаю что-то. Но сейчас кажется, что весь мир ушел в декрет (смеется). Маленький ребенок создает ситуацию зависимости от него, нужно подстраиваться под его нужды, активной быть сложно, но все равно надо куда-то выбираться, находить время для себя, потому что иначе можно сойти с ума.

С точки зрения Анастасии, городская среда не очень адаптирована для молодых мам и пап с колясками: лифты есть далеко не везде, где они нужны, а носить ребенка на руках — физически тяжело.

— В пунктах питания не хватает детских стульчиков. Кроме того, в обществе далеко не все хорошо относятся к маленьким детям. Считают, что мамам с детьми место только на площадке около дома. Вот и получается, что с одной стороны — рожай, а с другой — родителям с детьми не рады, — делится мнением молодая мама.

Муж Анастасии активно вовлечен в уход за ребенком, он тоже авиадиспетчер, и график работы позволяет ему проводить время с дочерью.

— Понимаю, что гибкий график возможен не во всех профессиях, но мне кажется, что когда отец вовлечен в воспитание, то разгружает жену, а для отца это тоже налаживание связи с ребенком с ранних лет. Такая семья будет более счастливой.

Думаю, сокращение декретного отпуска до двух лет подходит далеко не всем семьям, должен быть дифференцированный подход. В одной семье дети больше болеют, у кого-то может не быть поддержки мужа, бабушки или родственников в плане воспитания ребенка. Семья должна сама решать, как им лучше поступить.

Если говорить о том, что я изменила бы в плане организации декретного, то, наверное, было бы здорово иметь помощниц для семьи. Кого-то, кто мог отпускать по делам хотя бы пару раз в неделю. Конечно, можно найти няню, но это недешево. Еще мне бы хотелось, чтобы было больше клубов для мам, может, каких-то бассейнов, куда можно прийти с маленькими детьми, чтобы было общение, поддержка. Конечно, можно поискать частные центры, но опять же, финансовый вопрос: пособие — 400 рублей. Этих денег хватает на ребенка, но попробуйте на 400 рублей одеться, обуться маме, да еще заплатить за какие-то дополнительные кружки. А еще надо оплачивать коммунальные расходы. Бывают еще семьи, которые снимают квартиры, пусть бы давали какое-то арендное жилье на время декрета. Иначе опять получается: вроде бы семьи призываются рожать детей, но дальше в непростых экономических условиях они должны справляться сами.

Галина, врач-эндоскопист, сын Паша, полтора года



Образ для взрослых — Nelva , одежда на детях — mothercare

Галина — доктор в четвертом поколении. Первым во врачебную сферу пошел ее прадедушка: работал фельдшером в деревне Гомельской области. С него началась династия: бабушка и дедушка Галины, мама и папа тоже врачи.

— Папа и мама и сейчас на «поле боя». Так мы называем их работу во время пандемии. Папа в «красной зоне» каждый день. Он был реаниматологом, но, как мы шутим, стал инфекционистом, — рассказывает Галина.

— Я мечтала стать врачом с детства, проводила время с родителями в шестой больнице, почти росла в ней. Поступила в медицинский университет, работала со студенческой скамьи: санитаркой, потом медсестрой. После окончания и интернатуры работала детским хирургом, а после рождения первого ребенка перешла в эндоскописты. Очень люблю свою профессию, скучаю невероятно. Уже собиралась выходить из декрета, но из-за COVID-19 моя заведующая в 10-й больнице настояла, чтобы я еще побыла в декрете. Все-таки, работая с эндоскопом, с бронхами, ты почти «здороваешься за ручку» с вирусом. Жду и надеюсь, что пандемия закончится и я смогу вернуться к своим пациентам. Медицина — это страсть. Если тебе нравится, то от этого никуда не деться.







Материнство — только одна из частей жизни женщины, считает Галина.

— Хотя, конечно, в нашей сфере очень тяжело соединять материнство и работу. Потому что нужно постоянно совершенствовать знания, учиться, тратить на это время. Мы даже шутим, что медикам некогда становиться матерями. Я чувствую себя полноценно, только когда в жизни есть моя профессия. Когда я хожу на работу, то счастлива, а от этого счастливы дети. Как ни крути, декрет — это как день сурка.

Лично мне кажется, что три года декретного отпуска — это очень много. Но я понимаю, что для того, чтобы женщины быстрее возвращались на работу, нужны условия: садики для самых маленьких, гибкие графики работы, может, нужны какие-то дополнительные выходные на период, пока ребенок адаптируется в садике.

Хотелось бы, чтобы работодатель понимал, что иногда отцу нужно сорваться и помочь жене. Папа целыми днями на работе, он появляется вечером, а потом ложится спать. А ведь отец не просто машина для зарабатывания денег, его вклад тоже очень важен, а без помощи порой просто не обойтись.

Честно, не понимаю, почему декретный отпуск называют отпуском. Это полноценная работа 24 на 7. В декрете женщины не отдыхают, они растят будущее поколение, и это важно не только для нее лично, но и для общества. У меня двое детей, старшему 9 лет. Если сравнивать, то, конечно, среда стала лучше: уже можно встретить комнаты для кормления или переодевания, появились пандусы. Хотя недавно я была в частном медицинском центре, в котором нет комнаты для кормления. Думаю, что мы идем вперед по некоторым вопросам, но, конечно, впереди еще много работы.

Екатерина, микробиолог, работает в институте микробиологии. Сын Иван, 5 месяцев



Образ для взрослых — Nelva , одежда на детях — mothercare

У Екатерины четверо детей: 22 года, 7 и 5 лет, а самому маленькому — 5 месяцев. Она работает в институте микробиологии, занимается исследованиями.

— Моя задача как родителя — помочь ребенку стать человеком. Надо его поддерживать таким, какой он есть, при этом развивать его уникальность, заметить склонности, интересы и поддерживать их.

Екатерина работает в Академии наук.

— Мне всегда нравилось учиться, поэтому у меня не было цели получить степень, моя цель — проводить исследования. Наш институт занимается «друзьями» человека. Мы исследуем микроорганизмы, которые синтезируют ферменты, для, например, использования их в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, биозащите растений, изготовления кормов для животных и так далее.

Во время декретных отпусков женщина продолжала заниматься образованием: окончила магистратуру, потом получила второе высшее (заочно) по психологии.

— У меня получилось учиться в декрете, потому что стараюсь быть сосредоточенной. Времени на самом деле хватает на все, просто нужно очень аккуратно его расходовать. Я не отвлекаюсь на лишнее, например почти не смотрю кино. Если читаю книги, то в основном по своим профессиональным интересам. Многое — в руках женщины и отца. В принципе, родители могут и проводить достаточно времени с ребенком, и находить время для себя. Но нужна, конечно, сила воли, сфокусированность и дисциплина.







Екатерина думает, что сокращение декретного отпуска, скорее всего, не подходит всем семьям.

— Сейчас, если кто-то хочет выйти на работу раньше, такая возможность есть. Но если ребенок болезненный, тогда, конечно, лучше отдать его в садик позже. Я, например, только один раз полностью провела три года в декрете, все остальное время возвращалась на работу, когда становилось видно, что ребенку нормально в садике.

В плане отношения к родительству мне очень нравится опыт шведов. Моя сестра переехала туда и делится своими впечатлениями. Шведы позитивно реагируют на детей, даже если они плачут в общественном месте, они очень адаптировали свои города для мам с колясками, для людей с инвалидностью: магазины — без порогов, двери автоматически открываются, очень комфортный для колясок транспорт. И, конечно, восхищают шведские отцы, которых можно встретить везде вместе с детьми. У нас, конечно, с этим похуже. В старых районах жить не очень комфортно, но с другой стороны, я наблюдаю, что активных отцов все больше. Это очень хорошая тенденция.

Комментарий Янины Гончаровой, директора Belarus Fashion Week, руководителя «Белорусской палаты моды»

— Для организации этого социального проекта мы пригласили бренды Nelva и Mothercare, ярких представителей в своей отрасли. Более того, бренд NELVA совсем недавно выпустил новую коллекцию FRIDAY Comfort. Это одежда для дома, отдыха и «удаленки» — все это отлично подходит и мамам в декрете, которые хотят выглядеть стильно и при этом оставаться максимально мобильной и комфортно себя чувствовать. Все участницы проекта с детьми получили одежду в подарок, для меня это вдвойне приятно, ведь во время декретного отпуска женщинам приходится ужиматься в расходах на себя.

Мне кажется, что о трудностях ухода за маленьким ребенком очень важно говорить, я сама недавно родила, и мне очень понятны проблемы, с которыми сталкиваются молодые мамы. Я живу в районе Маяк Минска: здесь нет пандусов для колясок, местное ноу-хау — это пандус на крыльце, который совмещен с подъемником для инвалидных колясок. А в итоге пользоваться им не может никто — ни мамы, ни люди с инвалидностью.

Еще мне кажется, что со стороны государства не ведется работа по сохранению знаний и опыта в медицинский учреждениях. Когда я рожала в первый раз и сейчас, я столкнулась с тем, что работает много студентов старших курсов, а рассказать женщине про то, как правильно приложить малыша к груди, они могут только теоретически, у них нет опыта. Уже сейчас найти акушерку с опытом — большое везение. Мне кажется, что лучшие сотрудники работают в частных медицинских центрах. Это не плохо, это нужно воспринимать как развитие общества, но нужно и думать, как удержать специалистов в государственной медицине.



Янина Горчарова с сыном Василием. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Современные мамы стремятся работать сразу же после рождения, чтобы обеспечить детям достойный уход (платная медицина и платные услуги по уходу за ребенком).

Мы видим, какие социальные изменения претерпело общество за последние 10 лет, виды работы для женщины в декретном сейчас максимально расширены с учетом постоянного нахождения с малышом: это и копирайт, и SMM, швея, консультант и другие работы без фиксированного графика и в сети Интернет.

Нужно поддержать женщину в ее стремлении «напрячься», а не убирать пособие в размере 50%, когда она начинает работать, ведь как предприниматель она рискует, она не всегда может получить заказ.

Также, мне кажется, имеет значение наличие персонала для яслей, его обучение, улучшение его качества, ведь двухлетние дети еще очень маленькие. Ребенок в три года сможет рассказать маме, если его кто-то обидит в детском саду, ел он или нет, в два года — нет. У женщин нет доверия, поэтому я поддерживаю их стремление как можно дольше находиться с малышом.

И если речь действительно идет о сокращении декретного отпуска, то думаю никто не будет против, если государственная система выработает готовую программу заботы о детях с двух лет.

Команда проекта Стиль: Янина Гончарова , руководитель Belarus Fasion Week и РОО «Белорусская палата моды» Макияж и прически: Виктория Чещевик , Марина Замулко Одежда для взрослых: белорусский бренд Nelva Одежда детей: мультибрендовый интернет-магазин детской одежды boomkids.by : Mothercare, Next, United Colors of Benetton, OVS Kids Редакция выражает благодарность фотостудии Onestudio за возможность осуществить съемку в ее стенах