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Wildberries теперь принимает оплату в российских рублях. Цена в белорусских - «справочная»

23.12.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы заметили, что в каталоге товаров на Wildberries рядом с ценами в белорусских рублях теперь указаны и цены в российских. Более того, судя по смс-уведомлениям о списании средств, именно в российских рублях и происходит оплата. Изменился и адрес сайта: раньше он располагался на домене .by, а теперь пользователей из Беларуси автоматически перенаправляет на домен .ru.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Читательница Анна покупала на Wildberries шарф и обратила внимание, что в каталоге под ценой в белорусских рублях была указана цена в российских. Если навести курсор на вопросительный знак рядом с ценой, то появляется следующее сообщение: «Данная информация носит справочный характер, оплата заказа происходит в российских рублях». При этом сумма в российских рублях указана заметно мЕньшим шрифтом, чем в белорусских. 


Скриншот от читателя

Судя по смс от банка, оплата товара действительно прошла в российских рублях. Сумма списания оказалась чуть больше, чем «справочная» цена на сайте — 42 рубля 81 копейки (на Wildberries указывалось 41 рубль 27 копеек). Более того, списание произошло по не самому выгодному курсу. В тот день официальный курс составлял 3,3990 белорусского рубля за 100 российских, оплата же прошла по курсу 3,5148 рубля.


Скриншот от читателя

При этом еще на прошлой неделе, судя по смс-сообщениям от банка, стоимость покупок на Wildberries списывалась именно в белорусских рублях. Списанная сумма полностью совпадала с той, которая была указана при оформлении заказа на сайте.


Скриншот от читателя

Также в способах оплаты на сайте указаны карточки Visa, Mastercard и российской платежной системы «Мир». Карточек БЕЛКАРТ в списке нет. Означает ли это, что платить ими на Wildberries нельзя, пока неизвестно.

Мы отправили вопросы в Wildberries, опубликуем комментарий, как только его получим.

Ранее в этом году на Wildberries поступало множество жалоб, связанных с невозможностью рассчитаться за товар наличными, невозврат денег за не подошедший товар и так далее. За нарушение законодательства о защите прав потребителей и торговли и невыполнение предписания Министерства антимонопольного регулирования и торговли должностное лицо ООО «Вайлдберриз» даже вызывали в ведомство и оштрафовали.

 
 
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