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На торги выставили участки для стройки домов в Смолевичах у московской трассы. Что почем?
Источник материала: Tut.by
Четвертого января в Смолевичах
На аукцион выставляется восемь участков в «Липках». Плюс их расположения в том, что это уже частично обжитый новый микрорайон с одноквартирными домами. Тут уже есть асфальтовая дорога, детская площадка, горят фонари и ходит автобус. Находится этот микрорайон между Смолевичами и трассой М-1, по которой удобно добираться до Минска.
На торги выставляют восемь участков. Вот они на карте:
Начальные цены — в среднем около 20 тысяч рублей. Торги пройдут 4 января в 15.00 в Смолевичском райисполкоме. Заявки нужно подать до 17.00 28 декабря.
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