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Водитель «Пежо» погиб при столкновении с грузовиком

23.12.2020 18:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 23 декабря произошло ДТП на 382-м км автодороги М8 (граница Российской Федерации–Витебск–Гомель–граница Украины).

По предварительной информации МВД, вблизи деревни Красный Октябрь Буда-Кошелевского района 48-летний водитель Peugeot выехал на встречку и столкнулся с грузовиком МАЗ с прицепом под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии погиб водитель иномарки.

 
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Днем 23 декабря произошло ДТП на 382-м км автодороги М8 (граница Российской Федерации–Витебск–Гомель–граница Украины).
 
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