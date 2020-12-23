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Водитель «Пежо» погиб при столкновении с грузовиком
Источник материала: Навiны
Днем 23 декабря произошло ДТП на 382-м км автодороги М8 (граница Российской Федерации–Витебск–Гомель–граница Украины).
По предварительной информации МВД, вблизи деревни Красный Октябрь Буда-Кошелевского района 48-летний водитель Peugeot выехал на встречку и столкнулся с грузовиком МАЗ с прицепом под управлением 31-летнего мужчины.
В результате аварии погиб водитель иномарки.
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Днем 23 декабря произошло ДТП на 382-м км автодороги М8 (граница Российской Федерации–Витебск–Гомель–граница Украины).
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