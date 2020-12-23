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Известный рэпер подарил своей маме чек на $1 миллион и Bentley

23.12.2020 18:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Известный рэпер подарил своей маме чек на миллион и Bentley
Рэпер сделал своей маме шикарные подарки / instagram.com/diddy
Американский рэпер, продюсер и дизайнер Дидди, чье настоящее имя Шон Комбс, сделал роскошные подарки своей матери на 80-летие.

Об этом сообщает Page Six.

Сначала рэпер устроил в честь мамы Дженис Комбс праздничный обед, где вручил ей чек на миллион долларов. А его сын подарил бабушке бриллиантовое колье.

Затем рэпер подарил своей матери новый Bentley. Также он нанял на работу шофера, который будет возить его маму. В один день с Дженис отпраздновали 14-летие дочки-двойняшки Дидди Джесси и Д’Лила. Девочки отрывались на яхте со своими друзьями.

Кто такой Дидди:



Он один из самых богатых в мире хип-хоп исполнителей.

Forbes оценил его состояние в 2019 году в 740 миллионов долларов.

Сейчас он приостановил музыкальную деятельность, отдав предпочтение карьере актера.
 
 
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Дидди сделал такие подарки своей маме на 80-летие.
 
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