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Известный рэпер подарил своей маме чек на $1 миллион и Bentley
Источник материала: UDF
Рэпер сделал своей маме шикарные подарки / instagram.com/diddy
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Сначала рэпер устроил в честь мамы Дженис Комбс праздничный обед, где вручил ей чек на миллион долларов. А его сын подарил бабушке бриллиантовое колье.
Затем рэпер подарил своей матери новый Bentley. Также он нанял на работу шофера, который будет возить его маму. В один день с Дженис отпраздновали 14-летие дочки-двойняшки Дидди Джесси и Д’Лила. Девочки отрывались на яхте со своими друзьями.
Кто такой Дидди:
Он один из самых богатых в мире хип-хоп исполнителей.
Forbes оценил его состояние в 2019 году в 740 миллионов долларов.
Сейчас он приостановил музыкальную деятельность, отдав предпочтение карьере актера.
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Дидди сделал такие подарки своей маме на 80-летие.
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