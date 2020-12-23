Источник материала: UDF



Рэпер сделал своей маме шикарные подарки / instagram.com/diddy

Кто такой Дидди:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Известный рэпер подарил своей маме чек на $1 миллион и Bentley Дидди сделал такие подарки своей маме на 80-летие.

Об этом сообщаетСначала рэпер устроил в честь мамыпраздничный обед, где вручил ей чек на миллион долларов. А его сын подарил бабушке бриллиантовое колье.Затем рэпер подарил своей матери новый Bentley. Также он нанял на работу шофера, который будет возить его маму. В один день с Дженис отпраздновали 14-летие дочки-двойняшки. Девочки отрывались на яхте со своими друзьями.Он один из самых богатых в мире хип-хоп исполнителей.Forbes оценил его состояние в 2019 году в 740 миллионов долларов.Сейчас он приостановил музыкальную деятельность, отдав предпочтение карьере актера.