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Политик Морозова, закатавшая сына в бетон, проведет в тюрьме 14 лет

23.12.2020 18:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политик Морозова, закатавшая сына в бетон, проведет в тюрьме 14 лет
Фото: НТВ
Астраханский областной суд вынес приговор общественному и политическому деятелю Галине Морозовой. Ее признали виновной в убийстве 12-летнего сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон. Морозову приговорили к 14 годам колонии общего режима.

12-летний мальчик пропал в Астрахани в марте этого года. Родители сообщили, что он ушел в школу и не вернулся. Четыре месяца его искали полицейские и волонтеры. Тело школьника нашли в доме его старшего брата. По подозрению в убийстве арестовали его мать — местного общественного деятеля Галину Морозову.

Разоблачить Морозову помог единственный свидетель — ее старший сын. Он догадался, что мать разыгрывает спектакль, и дал против нее показания. Морозову незамедлительно арестовали и предъявили ей обвинение в убийстве. На допросе подозреваемая рассказала, что дождалась, пока сын уснет, а потом ударила его по голове острой частью пластиковой кисточки и еще несколько ударов нанесла гантелей. От полученных травм мальчик умер на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мать на машине перевезла тело убитого ребенка в дом старшего сына, спрятала в погребе и залила бетоном. Пакет с гантелью и мобильным телефоном мальчика женщина выбросила в реку. Его нашли и подняли со дна.

В процессе следствия Галина Морозова была спокойна и рассудительна, даже когда созналась, что лично закатала сына в бетон. Но на первом заседании суда у железной леди не выдержали нервы. Когда судья перечислял раны, нанесенные ребенку, на весь зал раздался отчаянный рев, а затем — слова раскаяния.
 
 
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12-летний мальчик пропал в Астрахани в марте этого года.
 
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