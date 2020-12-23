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Фото: НТВ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политик Морозова, закатавшая сына в бетон, проведет в тюрьме 14 лет 12-летний мальчик пропал в Астрахани в марте этого года.

12-летний мальчик пропал в Астрахани в марте этого года. Родители сообщили, что он ушел в школу и не вернулся. Четыре месяца его искали полицейские и волонтеры. Тело школьника нашли в доме его старшего брата. По подозрению в убийстве арестовали его мать — местного общественного деятеляРазоблачить Морозову помог единственный свидетель — ее старший сын. Он догадался, что мать разыгрывает спектакль, и дал против нее показания. Морозову незамедлительно арестовали и предъявили ей обвинение в убийстве. На допросе подозреваемая рассказала, что дождалась, пока сын уснет, а потом ударила его по голове острой частью пластиковой кисточки и еще несколько ударов нанесла гантелей. От полученных травм мальчик умер на месте.Чтобы скрыть следы преступления, мать на машине перевезла тело убитого ребенка в дом старшего сына, спрятала в погребе и залила бетоном. Пакет с гантелью и мобильным телефоном мальчика женщина выбросила в реку. Его нашли и подняли со дна.В процессе следствия Галина Морозова была спокойна и рассудительна, даже когда созналась, что лично закатала сына в бетон. Но на первом заседании суда у железной леди не выдержали нервы. Когда судья перечислял раны, нанесенные ребенку, на весь зал раздался отчаянный рев, а затем — слова раскаяния.