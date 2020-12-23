Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как белорусы будут отдыхать в январе - смотрим переносы рабочих дней 2 января является нерабочим праздничным днем на постоянной основе.

Далее, в связи с праздником Рождества, будет еще четыре выходных дня подряд - с 7 по 10 января, то есть с четверга по воскресенье.Напомним, что рабочий день с пятницы 8 января переносится на субботу 16 января, согласно соответствующему постановлению Совета министров Беларуси №635 от 9 ноября 2020 года о графике переноса рабочих дней в 2021 году.Как сообщалось ранее, теперь 2 января является нерабочим праздничным днем на постоянной основе, без необходимости его отработки. Это предусмотрено указом №464 от 17 декабря 2019 года. Правда, в 2021 году 2 января приходится на субботу.