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Как белорусы будут отдыхать в январе - смотрим переносы рабочих дней

23.12.2020 18:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как белорусы будут отдыхать в январе - смотрим переносы рабочих дней
Фото: Myfin.by
Каким для белорусов будет график работы и отдыха в январе с учетом праздников и переносов рабочих дней? В самом начале нового 2021 года будут три выходных дня подряд - 1-3 января, то есть с пятницы по воскресенье включительно.

Далее, в связи с праздником Рождества, будет еще четыре выходных дня подряд - с 7 по 10 января, то есть с четверга по воскресенье.

Напомним, что рабочий день с пятницы 8 января переносится на субботу 16 января, согласно соответствующему постановлению Совета министров Беларуси №635 от 9 ноября 2020 года о графике переноса рабочих дней в 2021 году.

Как сообщалось ранее, теперь 2 января является нерабочим праздничным днем на постоянной основе, без необходимости его отработки. Это предусмотрено указом №464 от 17 декабря 2019 года. Правда, в 2021 году 2 января приходится на субботу.
 
 
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2 января является нерабочим праздничным днем на постоянной основе.
 
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