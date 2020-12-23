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Как белорусы будут отдыхать в январе - смотрим переносы рабочих дней
Источник материала: UDF
Фото: Myfin.by
Далее, в связи с праздником Рождества, будет еще четыре выходных дня подряд - с 7 по 10 января, то есть с четверга по воскресенье.
Напомним, что рабочий день с пятницы 8 января переносится на субботу 16 января, согласно соответствующему постановлению Совета министров Беларуси №635 от 9 ноября 2020 года о графике переноса рабочих дней в 2021 году.
Как сообщалось ранее, теперь 2 января является нерабочим праздничным днем на постоянной основе, без необходимости его отработки. Это предусмотрено указом №464 от 17 декабря 2019 года. Правда, в 2021 году 2 января приходится на субботу.
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2 января является нерабочим праздничным днем на постоянной основе.
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