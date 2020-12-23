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Фото: edu.gov.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пластический хирург объяснил, что за «шрам» на шее путина В 68 лет у людей даже при очень хорошем уходе за собой изменяется упругость кожи.

, являющийся известным пластическим хирургом, рассказал о происхождении «шрама» не шее президента. Специалист отметил, что после интубации шрамы на теле пациента остаются лишь теоретически, практически, кожа затягивается в преобладающем числе случаев без рубцов.Хирург также пояснил, что на данном участке человеческого тела пластических операций не проводится. Как отметил Амжад Аль-Юсеф, даже еслиповергся каким-то инновационным хирургическим манипуляциям в области шеи, то уж для президента работа была бы выполнена не так топорно, чтобы оставить заметные следы.Амжад Аль-Юсеф констатировал, что на фотографиях Путина «шрам» является естественной складкой на шее пожилого человека. В 68 лет у людей даже при очень хорошем уходе за собой изменяется упругость кожи в худшую сторону. Ворот рубашки и галстук сдавливают кожу в области горла, образуя естественную складку. Именно она попала в кадр при неудачном ракурсе. Так что все остальные гипотезы не имеют под собой никакой основы, резюмировал специалист.