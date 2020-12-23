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Пластический хирург объяснил, что за «шрам» на шее путина

23.12.2020 18:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пластический хирург объяснил, что за «шрам» на шее путина
Фото: edu.gov.ru
На снимках президента РФ Владимира Путина, сделанных во время последней пресс-конференции, внимательные пользователи социальных сетей заметили «странность» на шее главы государства. «Шрам» в области горла породил массу догадок о его происхождении. Выдвигались гипотезы о пластической операции и даже о перенесенной российским лидером интубации для искусственной вентиляции легких.

Амжад Аль-Юсеф, являющийся известным пластическим хирургом, рассказал о происхождении «шрама» не шее президента. Специалист отметил, что после интубации шрамы на теле пациента остаются лишь теоретически, практически, кожа затягивается в преобладающем числе случаев без рубцов.

Хирург также пояснил, что на данном участке человеческого тела пластических операций не проводится. Как отметил Амжад Аль-Юсеф, даже если Владимир Путин повергся каким-то инновационным хирургическим манипуляциям в области шеи, то уж для президента работа была бы выполнена не так топорно, чтобы оставить заметные следы.

Пластический хирург объяснил, что за «шрам» на шее путина



Пластический хирург объяснил, что за «шрам» на шее путина

Амжад Аль-Юсеф констатировал, что на фотографиях Путина «шрам» является естественной складкой на шее пожилого человека. В 68 лет у людей даже при очень хорошем уходе за собой изменяется упругость кожи в худшую сторону. Ворот рубашки и галстук сдавливают кожу в области горла, образуя естественную складку. Именно она попала в кадр при неудачном ракурсе. Так что все остальные гипотезы не имеют под собой никакой основы, резюмировал специалист.
 
 
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В 68 лет у людей даже при очень хорошем уходе за собой изменяется упругость кожи.
 
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