По заслугам: в Минске вручили государственные награды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Образец профессионализма, надежности и верности долгу – в Минске сегодня вручили государственные награды представителям различных сфер деятельности, передает «МИР 24».

60 белорусов со всей страны отметили медалями и почетными званиями. Среди награжденных – педагоги, работники культуры, спорта, аграрии, госслужащие. Особая благодарность от премьер-министра Романа Головченко сотрудникам здравоохранения за их самоотверженный труд в непростой год пандемии.

«В нашем молодом по историческим меркам государстве уже сложились свои трудовые, культурные традиции. И среди создателей этих традиций все вы, безусловно, находитесь на передовой. Вы – это человеческий капитал Беларуси. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом», – сказал Головченкоо.



«Я горжусь своим коллективом. Люди достойные и профессионалы своего дела. Награды всегда приятно получать. Но награды – это еще и ответственность», – отметила начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Калинковичскому району Инна Туровчик.

Роман Головченко поздравил всех с наступающим Рождеством и Новым годом, пожелал здоровья и благополучия семьям награжденных.