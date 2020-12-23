﻿ По заслугам: в Минске вручили государственные награды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По заслугам: в Минске вручили государственные награды

23.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Образец профессионализма, надежности и верности долгу – в Минске сегодня вручили государственные награды представителям различных сфер деятельности, передает «МИР 24».

60 белорусов со всей страны отметили медалями и почетными званиями. Среди награжденных – педагоги, работники культуры, спорта, аграрии, госслужащие. Особая благодарность от премьер-министра Романа Головченко сотрудникам здравоохранения за их самоотверженный труд в непростой год пандемии.

«В нашем молодом по историческим меркам государстве уже сложились свои трудовые, культурные традиции. И среди создателей этих традиций все вы, безусловно, находитесь на передовой. Вы – это человеческий капитал Беларуси. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом», – сказал Головченкоо.

«Я горжусь своим коллективом. Люди достойные и профессионалы своего дела. Награды всегда приятно получать. Но награды – это еще и ответственность», – отметила начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Калинковичскому району Инна Туровчик.

Роман Головченко поздравил всех с наступающим Рождеством и Новым годом, пожелал здоровья и благополучия семьям награжденных.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медалями и почетными званиями отметили 60 белорусов со всей страны. Особая благодарность от премьер-министра Романа Головченко сотрудникам здравоохранения.
 
Новости дня
Новости разные
 
За год компания Xiaomi стала дороже в три раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика