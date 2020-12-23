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По заслугам: в Минске вручили государственные награды
23.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Образец профессионализма, надежности и верности долгу – в Минске сегодня вручили государственные награды представителям различных сфер деятельности, передает «МИР 24».
60 белорусов со всей страны отметили медалями и почетными званиями. Среди награжденных – педагоги, работники культуры, спорта, аграрии, госслужащие. Особая благодарность от премьер-министра Романа Головченко сотрудникам здравоохранения за их самоотверженный труд в непростой год пандемии.
«В нашем молодом по историческим меркам государстве уже сложились свои трудовые, культурные традиции. И среди создателей этих традиций все вы, безусловно, находитесь на передовой. Вы – это человеческий капитал Беларуси. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом», – сказал Головченкоо.
Роман Головченко поздравил всех с наступающим Рождеством и Новым годом, пожелал здоровья и благополучия семьям награжденных.
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Медалями и почетными званиями отметили 60 белорусов со всей страны. Особая благодарность от премьер-министра Романа Головченко сотрудникам здравоохранения.
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