Что это было? Жители «Новой Боровой» засняли, как неизвестные прыгают через их заборы

Источник материала: Onliner

Неделю назад, 14 декабря, мы удивлялись проворству милиционера и неизвестных людей в форме, которые невесть откуда раздобыли ключи от одного из закрытых дворов «Новой Боровой» и под покровом темноты наведывали его, чтобы снимать бело-красно-белые флаги. Сегодня в том же квартале под названием «Форрест» произошла ровно противоположная история: неизвестные явились во двор на улице Эмилии Эрхарт днем и на этот раз, не имея ключа, а значит, и легального входа, начали самым вероломным образом перелазить через забор.

Как оказалось, целью мужчин в черном был флаг, размещенный на окне одного из домов. Так как «протестная» квартира располагается на первом этаже, то возможность снять флаг у неизвестных была.

— Соседи начали записывать и выкладывать в чат видео, когда заметили, как эти двое полезли в окно палкой за флагом. В итоге этой палкой они его подцепили и унесли, — объяснил один из жителей квартала. — Что любопытно, территорию ЖК они покинули, перепрыгнув забор. Наверное, потеряли ключи, которые у них были раньше, так как чипы никто не менял.

Но это был только первый эпизод. Второй — в уже известной читателям локации возле велогаража. Камера видеонаблюдения запечатлела, как мистер «икс» перепрыгнул через забор, а затем начал протяженную борьбу с флагом. Отдельно стоит обратить внимание на то, что сначала он пытался поджечь знамя, расположенное на одной из стен велобокса. Затем участник спецоперации стал снимать флаг при помощи острого предмета, похожего на нож. Более пяти минут «мастер» сражался с оппонентом и в итоге таки одержал победу. Покинул территорию двора он e;t через калитку, которую открыла молодая мама, видимо, чтобы сильный и тяжелый мужчина не ломал забор.