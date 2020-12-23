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В Минске 7-балльные пробки, сложнее всего — в центре

23.12.2020 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Приближение Нового года можно отслеживать по вечерним пробкам в Минске. День как день: ни маршей, ни сурового снегопада, ни гололедицы, а вечером на дорогах заторы от 7 баллов и выше. Это к праздникам — самая верная народная примета.

По состоянию на 18:00 сервис «Яндекс.Карты» сообщал о 7-балльных пробках в столице, несколько раз даже скатывались в 8 баллов.

Труднее всего ситуация обстоит в центральной части города. В пределах первого кольца заторы наблюдаются на проспекте Независимости и улице Ленина, на Романовской Слободе и Городском Валу, на улицах Свердлова, Кирова, Первомайской. Трудности есть также на проспекте Машерова, проспекте Дзержинского вблизи площади Богушевича, улицах Козлова и Змитрока Бядули, улице Аранской.

Второе кольцо: несколько ДТП осложнили ситуацию на улицах Орловская, Сурганова, Академическая. Есть проблемы на проспекте Пушкина в районе улицы Ольшевского. Кальварийская тормозит в районе станции метро «Молодежная».

Также выделим улицу Шаранговича: пробка образовалась в районе пересечения с улицей Максима Горецкого.

До Нового года осталось 8 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Приближение Нового года можно отслеживать по вечерним пробкам в Минске. День как день: ни маршей, ни сурового снегопада, ни гололедицы, а вечером на дорогах заторы...
 
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