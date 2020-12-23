Попытки давления на Беларусь бесперспективны. Нацсобрание выступило с официальным заявлением

Источник материала: Onliner

В связи с принятием Европейским парламентом резолюции по Беларуси Национальное собрание сделало заявление. Текст документа публикует БЕЛТА.

«26 ноября Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, которая в очередной раз изобилует обвинениями, основанными на искажении и тенденциозной оценке событий, происходящих в нашей стране, — говорится в заявлении. — Европейские парламентарии при этом словно не слышат мнение большинства белорусских граждан, которые сделали свой выбор и хотят жить в стабильной и безопасной стране. Национальное собрание Республики Беларусь рассматривает принятие резолюции как неприемлемое вмешательство во внутренние дела суверенного и независимого государства. Содержащиеся в ней призывы к применению санкций ставят под угрозу достигнутый прогресс в сотрудничестве Беларуси и ЕС, включая межпарламентское взаимодействие. Белорусские парламентарии твердо уверены, что все попытки давления на Беларусь и стремление изменить вектор развития государства являются неправомерными и бесперспективными. Мы продолжим дело укрепления нашей страны исключительно в интересах белорусского народа».