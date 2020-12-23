Основатель и финансовый директор «Пресс-клуба» нашлись на Окрестина

Источник материала: Onliner

Напомним, вчера Алла Шарко, программный директор белорусского «Пресс-клуба», сообщила Белорусской ассоциации журналистов о том, что к ней пришли силовики. Адвоката Аллы не пустили к ней в квартиру, позже для проверки документов в Московское РУВД увезли и журналистов, которые находились в подъезде. По ходу дела стало известно о задержаниях других причастных к организации лиц.

В конце дня КГК прокомментировал происходящее БЕЛТА.

— Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская „Пресс-клуб“» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа, — сказали в пресс-службе.

Сегодня стало известно, что основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая находится на Окрестина. Об этом ее дочь Александра рассказала «Медиазоне». Накануне, 22 декабря, Юлию задержали в Национальном аэропорту по прилете в Минск. В ее квартире прошел обыск, а саму Слуцкую, по информации ее дочери, увезли в Департамент финансовых расследований КГК.

Также на Окрестина находится финансовый директор «Пресс-клуба». Об этом сообщил «Белсат». К слову, европейская федерация журналистов потребовала немедленного освобождения основательницы Press Club Belarus и члена правления Белорусской ассоциации журналистов Юлии Слуцкой. Об этом сказано в официальном заявлении организации.

— Мы требуем освобождения Юлии и всех ее коллег. Мы призываем Европейский союз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать на эту новую волну репрессий, — сказал президент организации Могенс Блихер Бьеррегорд.

«Пресс-клуб» — неформальное объединение журналистов Беларуси и площадка для профессионального роста. Миссия — сохранить профессию журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности — до того момента, когда станет возможна социально-политическая и экономическая трансформация Беларуси.

«Пресс-клуб» — популярная площадка для журналистских тренингов, проведения лекций и других профессиональных мероприятий.

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