ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионерам удалось пройти небольшим маршем сегодня в Минске

23.12.2020 18:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске пенсионеры провели 23 декабря небольшое шествие в центре города, сообщает блогер Мотолько

Участники акции собрались возле Комаровского рынка. Охрана рынка вызвала ОМОН, но пенсионеры перегруппировались, и прошлись по маршруту Хоружей — Куйбышева — Кульман — Богдановича. 

Но избежать арестов не удалось. Силовики задержали одну из участниц.



Напомним, традиционно марши мудрости проводятся по понедельникам. Последние акции силовики блокировали в самом начале и задерживали участников. В прошлый понедельник было задержано около 100 человек. Вечером отпустили только тех, кому за 60. Многих из тех, кто младше, отправили на сутки, а более пожилым присуждали штрафы.
 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске пенсионеры провели 23 декабря небольшое шествие в центре города, сообщает блогер Мотолько
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект «Имена» должен вернуть 89 тысяч рублей пожертвований
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика