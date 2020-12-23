Источник материала: Хартия'97

Украинский пранкер Евгений Вольнов задал неудобные вопросы белорусскому СК 23.12.2020, 18:14

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Евгений Вольнов

фото: Youtube.com

Появилось аудио разговора.

Известный украинский пранкер Евгений Вольнов позвонил следователям из белорусского СК и рассказал им об ультиматуме от Кибер-партизан. Также он призвал следователей привлечь Лукашенко к ответственности за узурпацию власти.

Аудио разговора было опубликовано на его Youtube-канале.

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