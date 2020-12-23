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Украинский пранкер Евгений Вольнов задал неудобные вопросы белорусскому СК
Источник материала: Хартия'97
Украинский пранкер Евгений Вольнов задал неудобные вопросы белорусскому СК
Появилось аудио разговора.
Известный украинский пранкер Евгений Вольнов позвонил следователям из белорусского СК и рассказал им об ультиматуме от Кибер-партизан. Также он призвал следователей привлечь Лукашенко к ответственности за узурпацию власти.
Аудио разговора было опубликовано на его Youtube-канале.
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Появилось аудио разговора.
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