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Украинский пранкер Евгений Вольнов задал неудобные вопросы белорусскому СК

23.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Украинский пранкер Евгений Вольнов задал неудобные вопросы белорусскому СК

  • 23.12.2020, 18:14
  • 2,660
Украинский пранкер Евгений Вольнов задал неудобные вопросы белорусскому СК
Евгений Вольнов
фото: Youtube.com

Появилось аудио разговора.

Известный украинский пранкер Евгений Вольнов позвонил следователям из белорусского СК и рассказал им об ультиматуме от Кибер-партизан. Также он призвал следователей привлечь Лукашенко к ответственности за узурпацию власти.

Аудио разговора было опубликовано на его Youtube-канале.

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