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Глава МИД Литвы об РФ: Cо страной, терроризирующей соседей, улучшение отношений невозможно

23.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Литвы об РФ: Cо страной, терроризирующей соседей, улучшение отношений невозможно

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  • 23.12.2020, 17:43
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Глава МИД Литвы об РФ: Cо страной, терроризирующей соседей, улучшение отношений невозможно
Габриэлюс Ландсбергис

Призыв к перезагрузкам отношений с Москвой — большая наивность.

Новый глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что пока нет необходимости планировать какое-либо изменение политики в отношении России.

Об этом он сказал в интервью национальному литовскому агентству ELTA, сообщает "Европейская правда".

"Отношения с Россией сейчас находятся в руках российского режима. Это не литовский вопрос. Моя принципиальная позиция - это государство, которое терроризирует своих соседей, оккупируя территории, нарушая суверенитет, вмешиваясь в выборы, распространяя фальшивые новости и делая это военным путем ... Я не думаю, что это государство хочет хороших отношений с кем бы то ни было. На мой взгляд, здесь нет необходимости планировать какие-либо политические изменения", - сказал Ландсбергис.

Он предположил, что однажды Россия решит, что хочет быть настоящим международным игроком, и тогда отношения иностранных актеров, в том числе Литвы, с Россией изменятся.

Однако сейчас, по словам министр, является большой наивностью призывать к перезагрузке отношений с Москвой.

"Есть все больше и больше международных актеров, которые говорят, что давайте попробуем перезагрузиться. Я имею в виду после Крыма и Украины. Каждый новый такой нарратив играет на руку России. Это узаконивает ее действия, узаконивает, как сама Россия это называет, ее сферу интересов. Мне кажется, что не нужно поддаваться этой иллюзии и наивности" - подчеркнул Ландсбергис.

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