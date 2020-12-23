Проект «Имена» должен вернуть 89 тысяч рублей пожертвований

Источник материала: Ежедневник

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Благотворительное учреждение «ИменаМедиа» вынуждено вернуть 89 117 рублей (около 35 тыс. долларов) пожертвований всем, кто из-за рубежа поддержал проект «Центр медицинской помощи для пострадавших во время мирных демонстраций».

Так, «Имена» должны будут вернуть 89 117 белорусских рублей, которые им пожертвовали из-за границы. Именно такую сумму более 500 людей из разных точек мира перечислили проекту «Центр медицинской помощи для пострадавших во время мирных демонстраций». Такое решение приняли в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента без объяснения причин.

«Никогда раньше наше государство не вынуждало "ИМЕНА" возвращать деньги жертвователям, но вот свершилось. Иностранные пожертвования на проект "Центр медпомощи для пострадавших во время мирных демонстраций" не зарегистрированы», — написала в «Фейсбуке» руководитель «ИменаМедиа» Екатерина Синюк.

Руководитель «ИменаМедиа» также подчеркнула, что проект продолжит помогать пострадавшим. Общая сумма, которая была собрана на его поддержку, составляет 1 168 669 рублей. Деньги, которые департамент по гуманитарной деятельности требует вернуть, — это около 8% от всей суммы. Большая часть пожертвований — белорусские рубли. «С них мы оплачиваем медицинские услуги, лекарства пострадавшим уже несколько месяцев. Собранных денег пока достаточно и для тех, кому мы продолжаем помогать прямо сейчас», — пишет Синюк.

«ИменаМедиа» — некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно решающих социальные проблемы в Беларуси. Проект «Имена» стартовал 11 апреля 2016 года как онлайн-журнал. С 2018 года «Имена» стали работать не только как журнал, но и как фонд (сейчас это проектный отдел социально-благотворительного учреждения «ИменаМедиа»), сообщает БелаПАН.