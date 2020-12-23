За год компания Xiaomi стала дороже в три раза

Источник материала: Tut.by

Капитализация китайской компании Xiaomi за год достигла уровня в 100 миллиардов долларов — ее акции подорожали практически втрое. Об этом сообщает Bloomberg .



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Издание 3DNews уточняет: акции Xiaomi в результате роста их курсовой стоимости на 9,1% за день стали тринадцатыми по счету ценными бумагами, принадлежащими компании с величиной капитализации более 100 млрд долларов и входящими в индекс Hang Seng. Фактически к закрытию торгов величина капитализации Xiaomi достигла 103 млрд долларов.

Такому росту способствовали включение Xiaomi в фондовый индекс Hang Seng, недавние осенние распродажи смартфонов, а также решение администрации Гонконгской фондовой биржи пересмотреть удельный вес акций Xiaomi в составе индекса Hang Seng в сторону увеличения.

Впрочем, определенную роль сыграли и сложности у конкурирующей Huawei. Из-за санкций со стороны США у компании сложности с распространением смартфонов за пределами Китая. Кроме того, Huawei теперь не получается производить собственные чипы — пришлось даже пойти на продажу Honor. Xiaomi тем временем наращивала мощь не только в Китае, но и за его пределами.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi: