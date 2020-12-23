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За год компания Xiaomi стала дороже в три раза
Источник материала: Tut.by
Капитализация китайской компании Xiaomi за год достигла уровня в 100 миллиардов долларов — ее акции подорожали практически втрое. Об этом сообщает
Издание
Такому росту способствовали включение Xiaomi в фондовый индекс Hang Seng, недавние осенние распродажи смартфонов, а также решение администрации Гонконгской фондовой биржи пересмотреть удельный вес акций Xiaomi в составе индекса Hang Seng в сторону увеличения.
Впрочем, определенную роль сыграли и сложности у конкурирующей Huawei. Из-за санкций со стороны США у компании сложности с распространением смартфонов за пределами Китая. Кроме того, Huawei теперь не получается производить собственные чипы — пришлось даже пойти на продажу Honor. Xiaomi тем временем наращивала мощь не только в Китае, но и за его пределами.
Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi:
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В уходящем году курс акций Xiaomi вырос почти в три раза
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