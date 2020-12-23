Взгляните на спортсменов, которые после выборов стали популярнее, чем за всю карьеру

После президентских выборов — 2020 некоторые спортсмены, публично обозначившие свою позицию относительно событий в Беларуси, приобрели более широкую известность, чем за всю профессиональную карьеру. SPORT.TUT.BY рассказывает, кто эти люди и чем они нам запомнились в уходящем 2020-м.
Артур Удрис, волейболист
Один из лучших действующих белорусских волейболистов Артур Удрис в первые дни после выборов публично осудил насилие в отношении мирных граждан и инициировал создание «волейбольного письма».
— Его суть — отказ выступать за сборную Беларуси, пока в стране творится беспредел, не проведена люстрация в ЦИК, не расформирован ОМОН, а гражданин Лукашенко является нашим президентом, — пояснял Удрис.
В итоге из волейболистов сборной Беларуси это письмо подписали всего четыре человека.
Позже Артур поставил подпись под письмом с требованиями к власти и продолжил активно выражать свое несогласие с происходящим в стране, а до заключения контракта с французским «Туром» регулярно участвовал и в мирных воскресных маршах.
— Мой отъезд во Францию — это история только про продолжение карьеры, — подчеркивал Удрис в интервью. — Я не хотел уезжать из Минска и тянул с подписанием контракта, сколько это было возможно. Но я прекрасно понимаю, что моей карьеры осталось не так-то много — возможно, три-четыре года.
В декабре стало известно, что РЦОП по игровым видам спорта не продлил контракт с топ-волейболистом.
При этом Артур отмечает, что готов вернуться в Беларусь для продолжения борьбы.
— Но если Лукашенко каким-то чудом удержится у власти (хотя, я думаю, этого не будет: у него недостаточно ресурсов даже с учетом поддержки Путина), то для меня вопрос решенный: при нем я в Беларуси жить не буду, — заявил спортсмен.
На вопрос, как Удрис относится к повышенному вниманию к своей персоне, он отвечает:
— Сейчас действительно многие пишут и благодарят за высказанную позицию. И я еще раз убеждаюсь, что правильно сделал, не пойдя на сделку с совестью. Но я не стал бы говорить о какой-то популярности, потому что я высказываюсь точно не для пиара. Хотя чувствую, что мои действия сейчас гораздо важнее выступлений за сборную или выигрыша спортивного титула.
Иван Ганин, кикбоксер
Имя многократного чемпиона Беларуси и двукратного серебряного призера чемпионатов мира по кикбоксингу Ивана Ганина в прошлом не было на слуху.
А вот после того, как он присоединился к Свободному объединению спортсменов и публично осудил насилие, Иван стал одним из узнаваемых лиц спортивного протеста.
— Не могу сказать, что раньше я был аполитичным или скрывал свою позицию. В июле ходил на митинг Тихановской в парк Дружбы народов, внимательно следил за всей предвыборной кампанией, действовал открыто, но не предавал огласке.
А после выборов на одном из митингов увидел, что спортсмены выходят с растяжкой «Спортсмены с народом». Тогда уже начал искать, как на них выйти и как подписать письмо за новые выборы. Позже сделал пост в инстаграме, осудив насилие. И мне стало как-то легче — я перестал держать переживания в себе, — рассказывал Ганин.
Это он передавал передачу на Окрестина баскетболистке Елене Левченко, представившись ее женихом, чем шокировал сотрудников исправительного учреждения (рост Ганина — 170 см, Левченко — 194).
Это он вместе с Андреем Кравченко был задержан на парковке у «МакДональдса» и получил 10 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии, хоть в тот день не участвовал в марше.
После освобождения из жодинской тюрьмы Ганин подробно рассказал об издевательствах и буднях заключенных, а также подчеркнул, что столкнулся с невероятной поддержкой белорусов.
— Только за четыре-пять дней смог ответить на все сообщения. Из-за этой беды белорусы выросли духовно. И мне бы хотелось, чтобы мы и оставались такой нацией, какой были в августе: сильной, красивой и сплоченной.
Максим Недосеков, легкоатлет
Серебряный призер чемпионата Европы, 22-летний легкоатлет Максим Недосеков уже несколько лет известен в спортивном мире благодаря своим результатам, а вот широкой общественности его имя открылось после прямого эфира в инстаграме с Еленой Левченко.
Титулованная баскетболистка, отсидевшая 15 суток на Окрестина за участие в акции протеста, после выступления Недосекова на госТВ предложила ему пообщаться в режиме LIVE, «чтобы рассеять все вопросы, связанные со свободным письмом спортсменов».
Максим согласился. И общественность наконец услышала диалог спортсменов, придерживающихся противоположных взглядов на ситуацию в Беларуси.
В ходе прямого эфира Недосеков рассказал, что поддерживает Александра Лукашенко, но выступает против насилия, не считает воскресные марши мирными, а выборы — сфальсифицированными.
— Если представить, что в будущем докажут, что все то насилие, которое ты видишь в интернете, — правда, ты по-прежнему будешь поддерживать власть? — спросила у него Левченко.
— Конечно. Если я ее сейчас поддерживаю, то почему мне ее не поддерживать потом?
— То есть когда подтвердятся все пытки, насилие, избиения, ты все равно будешь поддерживать власть?
— Да, конечно. Я занимаюсь спортом, занимаюсь своим делом и иду по своей дороге.
— То есть тебе наплевать на народ и на то, что над народом издеваются?
— Нет. Просто я не слежу за тем, что происходит в стране. Я слежу за тем, как мне нормально подготовиться к Олимпийским играм.
— А как же люди, которые приходят тебя поддержать? Это же те люди, которые сегодня подвергаются пыткам и давлению.
— Но если они не хотят поддерживать меня и не уважают меня как спортсмена, за мое мнение, то зачем им идти?
— То есть ты выступаешь только для тех, кто помогает тебе тренироваться и поддерживает тебя. А на остальных тебе, извини за выражение, на***ть?
— Возможно, да. Если говорить правду, то так и есть.
Это часть разговора Левченко и Недосекова стала, пожалуй, самой обсуждаемой.
Константин Яковлев, тренер по гандболу
Константин Яковлев получил известность как активный член SOS-BY и главный тренер, пожалуй, самого протестного спортивного клуба Беларуси — «Витязя».
4 августа «Витязь-Леон» объявил о бессрочной приостановке тренировок из-за ситуации в стране, 10 сентября команда провела идейный домашний матч со звездами протеста на трибунах, а 30-го — отказалась выходить на игру из-за ареста Елены Левченко. В итоге Белорусская федерация гандбола сняла «Витязь» с чемпионата.
— Конечно, мы осознавали, что мешаем, и были готовы к каким-то предупреждениям со стороны федерации. Но сомнений, как поступить после ареста Лены, лично у меня не было, — подчеркивал тренер.
По мнению Яковлева, тренироваться и выступать как обычно в нынешних условиях в Беларуси как минимум странно.
— Большинство гандболистов стараются делать вид, что они нейтральны. Как у нас принято говорить: «Я на зарплате, мне же надо кормить семью». Так у меня у самого трое детей и семейные обязательства, поэтому такие аргументы смешно даже слушать.
Я считаю, что сейчас у каждого спортсмена есть уникальный шанс сказать что-то своему народу и не опускаться до клише «спорт вне политики», — отметил гандбольный тренер.
Пятиборка Прокопенко и легкоатлетка Мирончик-Иванова
Чемпионка мира по современному пятиборью — 2018 Анастасия Прокопенко и бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике — 2011 Анастасия Мирончик-Иванова впервые стали известны публике не только как спортсменки, но и как ораторы после провластного женского форума.
В сентябре в «Минск-Арене» спортсменки выступили с патриотичной речью. Например, Прокопенко рассказала о своем трепетном отношении к государственному флагу.
— Благодарна я нашим отцам и дедам, которые отстраивали нашу страну. Благодарна вот этому вот флагу, который они избрали. Это символ нашей страны, символ нашей силы, символ нашей победы. В нем заключается все!
Я, как никто другой, наверное, копнула очень душевно в эту историю нашего флага. Красный — это ассоциация войны, которая прошла. Прошла, и она нам не нужна. Она осталась там, в истории, которую надо просто помнить и знать. Зеленый — это наши болота, наши поля, наши леса, наше возрождение, наша весна. Когда весной текут ручьи, все расцветает и зеленеет. Это наша Беларусь.
Белое — это чистота наших сердец. Особенно материнских сердец. В чем нам дают маленьких детей? В чистых, наивных белых простынях! А в нашем орнаменте заключается все: солнце, поля, земля — благополучие нашей страны. Поэтому нельзя предавать, нельзя подписывать какие-то письма (по всей видимости, речь об открытом письме спортсменов о прекращении насилия, освобождении заключенных и проведении новых выборов. — Прим. TUT.BY), которые сейчас мы читаем, без того, что вы не знаете.
Мирончик-Иванова на провластном форуме порассуждала о значении слова «патриотизм».
— Задумывались ли вы о том, что такое патриотизм для вас? Для меня лично это не смена моей позиции, четкая позиция и любовь к своему народу, к своей республике. Неважно, какие обстоятельства вокруг нас.
Обе спортсменки подписали письмо провластных спортсменов под названием «Согласие во имя созидания и мира».