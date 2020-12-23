Взгляните на спортсменов, которые после выборов стали популярнее, чем за всю карьеру

Источник материала: Tut.by

После президентских выборов — 2020 некоторые спортсмены, публично обозначившие свою позицию относительно событий в Беларуси, приобрели более широкую известность, чем за всю профессиональную карьеру. SPORT.TUT.BY рассказывает, кто эти люди и чем они нам запомнились в уходящем 2020-м.

Артур Удрис, волейболист





Один из лучших действующих белорусских волейболистов Артур Удрис в первые дни после выборов публично осудил насилие в отношении мирных граждан и инициировал создание «волейбольного письма».

— Его суть — отказ выступать за сборную Беларуси, пока в стране творится беспредел, не проведена люстрация в ЦИК, не расформирован ОМОН, а гражданин Лукашенко является нашим президентом, — пояснял Удрис.

В итоге из волейболистов сборной Беларуси это письмо подписали всего четыре человека.

Позже Артур поставил подпись под письмом с требованиями к власти и продолжил активно выражать свое несогласие с происходящим в стране, а до заключения контракта с французским «Туром» регулярно участвовал и в мирных воскресных маршах.

— Мой отъезд во Францию — это история только про продолжение карьеры, — подчеркивал Удрис в интервью. — Я не хотел уезжать из Минска и тянул с подписанием контракта, сколько это было возможно. Но я прекрасно понимаю, что моей карьеры осталось не так-то много — возможно, три-четыре года.



Фото: BSSF

В декабре стало известно, что РЦОП по игровым видам спорта не продлил контракт с топ-волейболистом.

При этом Артур отмечает, что готов вернуться в Беларусь для продолжения борьбы.

— Но если Лукашенко каким-то чудом удержится у власти (хотя, я думаю, этого не будет: у него недостаточно ресурсов даже с учетом поддержки Путина), то для меня вопрос решенный: при нем я в Беларуси жить не буду, — заявил спортсмен.

На вопрос, как Удрис относится к повышенному вниманию к своей персоне, он отвечает:

— Сейчас действительно многие пишут и благодарят за высказанную позицию. И я еще раз убеждаюсь, что правильно сделал, не пойдя на сделку с совестью. Но я не стал бы говорить о какой-то популярности, потому что я высказываюсь точно не для пиара. Хотя чувствую, что мои действия сейчас гораздо важнее выступлений за сборную или выигрыша спортивного титула.

Иван Ганин, кикбоксер



Фото из инстаграма Ивана Ганина

Имя многократного чемпиона Беларуси и двукратного серебряного призера чемпионатов мира по кикбоксингу Ивана Ганина в прошлом не было на слуху.

А вот после того, как он присоединился к Свободному объединению спортсменов и публично осудил насилие, Иван стал одним из узнаваемых лиц спортивного протеста.

— Не могу сказать, что раньше я был аполитичным или скрывал свою позицию. В июле ходил на митинг Тихановской в парк Дружбы народов, внимательно следил за всей предвыборной кампанией, действовал открыто, но не предавал огласке.

А после выборов на одном из митингов увидел, что спортсмены выходят с растяжкой «Спортсмены с народом». Тогда уже начал искать, как на них выйти и как подписать письмо за новые выборы. Позже сделал пост в инстаграме, осудив насилие. И мне стало как-то легче — я перестал держать переживания в себе, — рассказывал Ганин.

Это он передавал передачу на Окрестина баскетболистке Елене Левченко, представившись ее женихом, чем шокировал сотрудников исправительного учреждения (рост Ганина — 170 см, Левченко — 194).



Фото из инстаграма SOS-BY

Это он вместе с Андреем Кравченко был задержан на парковке у «МакДональдса» и получил 10 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии, хоть в тот день не участвовал в марше.

После освобождения из жодинской тюрьмы Ганин подробно рассказал об издевательствах и буднях заключенных, а также подчеркнул, что столкнулся с невероятной поддержкой белорусов.

— Только за четыре-пять дней смог ответить на все сообщения. Из-за этой беды белорусы выросли духовно. И мне бы хотелось, чтобы мы и оставались такой нацией, какой были в августе: сильной, красивой и сплоченной.

Максим Недосеков, легкоатлет

Серебряный призер чемпионата Европы, 22-летний легкоатлет Максим Недосеков уже несколько лет известен в спортивном мире благодаря своим результатам, а вот широкой общественности его имя открылось после прямого эфира в инстаграме с Еленой Левченко .





Титулованная баскетболистка, отсидевшая 15 суток на Окрестина за участие в акции протеста, после выступления Недосекова на госТВ предложила ему пообщаться в режиме LIVE, «чтобы рассеять все вопросы, связанные со свободным письмом спортсменов».

Максим согласился. И общественность наконец услышала диалог спортсменов, придерживающихся противоположных взглядов на ситуацию в Беларуси.

В ходе прямого эфира Недосеков рассказал, что поддерживает Александра Лукашенко, но выступает против насилия, не считает воскресные марши мирными, а выборы — сфальсифицированными.

— Если представить, что в будущем докажут, что все то насилие, которое ты видишь в интернете, — правда, ты по-прежнему будешь поддерживать власть? — спросила у него Левченко.

— Конечно. Если я ее сейчас поддерживаю, то почему мне ее не поддерживать потом?

— То есть когда подтвердятся все пытки, насилие, избиения, ты все равно будешь поддерживать власть?

— Да, конечно. Я занимаюсь спортом, занимаюсь своим делом и иду по своей дороге.

— То есть тебе наплевать на народ и на то, что над народом издеваются?

— Нет. Просто я не слежу за тем, что происходит в стране. Я слежу за тем, как мне нормально подготовиться к Олимпийским играм.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— А как же люди, которые приходят тебя поддержать? Это же те люди, которые сегодня подвергаются пыткам и давлению.

— Но если они не хотят поддерживать меня и не уважают меня как спортсмена, за мое мнение, то зачем им идти?

— То есть ты выступаешь только для тех, кто помогает тебе тренироваться и поддерживает тебя. А на остальных тебе, извини за выражение, на***ть?

— Возможно, да. Если говорить правду, то так и есть.

Это часть разговора Левченко и Недосекова стала, пожалуй, самой обсуждаемой.

Константин Яковлев, тренер по гандболу



Фото из инстаграма Константина Яковлева

Константин Яковлев получил известность как активный член SOS-BY и главный тренер, пожалуй, самого протестного спортивного клуба Беларуси — «Витязя».

4 августа «Витязь-Леон» объявил о бессрочной приостановке тренировок из-за ситуации в стране, 10 сентября команда провела идейный домашний матч со звездами протеста на трибунах, а 30-го — отказалась выходить на игру из-за ареста Елены Левченко. В итоге Белорусская федерация гандбола сняла «Витязь» с чемпионата.

— Конечно, мы осознавали, что мешаем, и были готовы к каким-то предупреждениям со стороны федерации. Но сомнений, как поступить после ареста Лены, лично у меня не было, — подчеркивал тренер.

По мнению Яковлева , тренироваться и выступать как обычно в нынешних условиях в Беларуси как минимум странно.



Фото: ГК «Витязь-Леон»

— Большинство гандболистов стараются делать вид, что они нейтральны. Как у нас принято говорить: «Я на зарплате, мне же надо кормить семью». Так у меня у самого трое детей и семейные обязательства, поэтому такие аргументы смешно даже слушать.

Я считаю, что сейчас у каждого спортсмена есть уникальный шанс сказать что-то своему народу и не опускаться до клише «спорт вне политики», — отметил гандбольный тренер.

Пятиборка Прокопенко и легкоатлетка Мирончик-Иванова

Чемпионка мира по современному пятиборью — 2018 Анастасия Прокопенко и бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике — 2011 Анастасия Мирончик-Иванова впервые стали известны публике не только как спортсменки, но и как ораторы после провластного женского форума .



Анастасия Прокопенко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сентябре в «Минск-Арене» спортсменки выступили с патриотичной речью. Например, Прокопенко рассказала о своем трепетном отношении к государственному флагу.

— Благодарна я нашим отцам и дедам, которые отстраивали нашу страну. Благодарна вот этому вот флагу, который они избрали. Это символ нашей страны, символ нашей силы, символ нашей победы. В нем заключается все!

Я, как никто другой, наверное, копнула очень душевно в эту историю нашего флага. Красный — это ассоциация войны, которая прошла. Прошла, и она нам не нужна. Она осталась там, в истории, которую надо просто помнить и знать. Зеленый — это наши болота, наши поля, наши леса, наше возрождение, наша весна. Когда весной текут ручьи, все расцветает и зеленеет. Это наша Беларусь.

Белое — это чистота наших сердец. Особенно материнских сердец. В чем нам дают маленьких детей? В чистых, наивных белых простынях! А в нашем орнаменте заключается все: солнце, поля, земля — благополучие нашей страны. Поэтому нельзя предавать, нельзя подписывать какие-то письма (по всей видимости, речь об открытом письме спортсменов о прекращении насилия, освобождении заключенных и проведении новых выборов. — Прим. TUT.BY), которые сейчас мы читаем, без того, что вы не знаете.

Мирончик-Иванова на провластном форуме порассуждала о значении слова «патриотизм».



Фото: TUT.BY

— Задумывались ли вы о том, что такое патриотизм для вас? Для меня лично это не смена моей позиции, четкая позиция и любовь к своему народу, к своей республике. Неважно, какие обстоятельства вокруг нас.

Обе спортсменки подписали письмо провластных спортсменов под названием «Согласие во имя созидания и мира».