США ввели новые санкции против белорусских силовиков и ЦИК

Источник материала: Onliner

Сегодня США ввели очередную партию санкций в отношении должностных лиц Беларуси и некоторых организаций. В черный список внесены дополнительно один человек и четыре организации - за "их роль в фальсификации президентских выборов" и "насильственное подавление мирных протестов". Добавлены, в частности, первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич, подразделение «Альфа», минский ОМОН, столичное ГУВД, а также ЦИК. Об этом информирует Минфин США.

По данным США, эта люди и организации "подрывают демократические процессы в Беларуси".

«Белорусский народ стремится к мирному осуществлению основных демократических прав, а государство неоднократно отвечало репрессиями, - считает госсекретарь Стивен Т. Мнучин. - Наши действия в совокупности с предпринятыми ранее, направлены на привлечение к ответственности лиц и организаций, действующих неприемлемо».

В Минфине также считают, что ЦИК во главе с Лидией Ярмошиной, зампредом Вадимиром Ипатовым и секретарем Еленой Дмухайло (все трое уже находились под санкциями) фальсифицировал выборы 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Упоминаются, в частности, препятствия оппозиционным кандидатам, помехи для наблюдателей, недостоверные результаты голосования.